Путін раптом нагадав світові, що Антарктиду "відкрили російські моряки"
Володимир Путін нагадав, що Антарктиду "відкрили російські моряки".
Президент Росії Володимир Путін нагадав, що Антарктиду "відкрили російські моряки".
Про це він заявив, відкриваючи військово-морський парад до дня ВМФ РФ на Адміралтейській набережній в Санкт-Петербурзі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами Путіна, в цьому році відзначається 200-річчя відкриття російськими моряками Антарктиди.
"Росія назавжди знайшла славу великої морської держави. І ця історична спадкоємність нерозривна", – підкреслив він.
Нагадаємо, Антарктида була відкрита 16 (28) січня 1820 року російською експедицією під керівництвом Тадея Беллінсгаузена і Михайла Лазарєва, які на шлюпах "Восток" і "Мирний" підійшли до шельфового льодовика (зараз льодовик Беллінсгаузена).
Двома днями пізніше (30 січня) материка досягла британська експедиція під керівництвом ірландця Едварда Брансфілда.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 липня в Санкт-Петербурзі проходить військово-морський парад на честь дня Військово-морського флоту РФ.