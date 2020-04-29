Например, эпопея с дедолларизацией, которую несколько лет назад лично начал Путин, на самом деле не имела ничего общего с тем, что заявлял он лично и ряд его холуев. Просто напомним, что тогда нацфюрер утверждал о том, что РФ начинает процесс выведения американского доллара из системы международных расчетов и что вот-вот порыв Москвы поддержат другие страны. Причем, когда "Остапа несло" не по-детски, к фантазиям о том, что это же сделает Китай, он причислял и Европу.

В общем, публике эта эпопея выдавалась как некий крестовый поход против Америки, мол если от доллара, как от резервной валюты, откажется ряд ведущих стран мира, куда Путин причислял и свой курятник, то сначала схлопнется доллар, а потом и сами США. Впрочем, потом он планировал то же самое сделать и с американской нефтью и получил примерно тот же самый результат.

Наверное, такие заявления Путина базировались на реакции партнеров, с которыми он общался. Видимо, его предложение и в Китае, и в некоторых других странах называли интересным, а иногда и смелым, потому он и решил выдать на публике свою гениальную комбинацию. Тольк вот, уже давно известно, что в общении с сумасшедшими главное – не спорить, а соглашаться со всем, пока пациент не окажется в отдельном номере с мягкими стенами. Похоже на то, что это произошло и в варианте с Путиным. С ним соглашались, чтобы деду было приятно, только в итоге, какие-то практические действия предпринял только он.

А все потому, что большинству партнеров была понятна причина, по которой Путин двигает эту идею. США проводят автоматический мониторинг всех транзакций, проводимых в американской валюте, поскольку все они проходят по корреспондентским счетам нескольких американских банков. После теракта 11 сентября 2001 года, в рамках борьбы с международным терроризмом, Штаты стали не просто отслеживать эти платежи, но и признали свою юрисдикцию на тот самый момент, когда деньги проходят по корсчетам их банков. Это означает, что все подозрительные или явно – черные платежи, документируются и могут стать основанием для дальнейших действий уже американских правоохранительных органов и судов. Последний пример – Коля Мадуро, которого обвинили в организации международного наркотрафика. Для этого даже не понадобилось, чтобы тот за доллары что-то покупал в США какую-то недвижимость или что-то еще, как это сделал Коломойский и теперь его ищут, чтобы притащить в суд. Достаточно было только часть движения средств провести в американской валюте, а дальше – дело техники.

Так случилось и с Путиным, который резвился с миллиардами долларов настолько долго, что когда пришло время, их наглухо заблокировали на определенных счетах и он попал в дурацкое положение, когда и возмутиться официально нельзя, поскольку официально он беден, как церковная мышь, а раскрой он рот – сразу же привяжет себя к этим десяткам миллиардов, но и обидно же.

А главное, Путин продолжает набивать личные "закрома" с упорством хомяка, накидывающего его за свои щеки так, что за ними уже и его самого не видно и уже имея негативный опыт и понимая, что американцы контролируют весь этот процесс, он решил отказаться от долларов, чтобы выйти из-под американского колпака.

Но у него есть уже давно известное свойство, все то, что он делает для себя любимого преподносится как что-то важное и делающееся непосредственно для всего населения своей страны или в мировом масштабе, для блага человечества. Этот случай не стал исключением и Путин выдвинул теорию о том, что доллар это – плохо. Лучше – рубль или на худой конец – юань.

Собственный "пипл схавал" это влёт. Почва в его головах была хорошо унавожена и семена, дающие всходы с ненавистью к пиндосам, жидо-масонам и прочим врагам принимаются в рост дружным пучком или как это называли в Древнем Риме – "фасцией", нам больше известной под имени "фашина". А вот все те, кто кивали головой, так и остались при своих интересах. В самом деле, им не нужно было выводить из своих экономик сотни миллиардов долларов, а потом – пытаться их спрятать от любопытных американцев. Других же причин для таких маневров не было изначально.

Тем не менее, Путин таки начал распродавать доллары из своих золото-валютных резервов и покупать юани и евро. Если с последними все было более или менее понятно, то вот курс юаня регулируется по телефону и он (телефон), дал команду опустить его курс к доллару.

Тогда еще Путина все поздравляли и даже номинировали его на премию Дарвина, поскольку потерять 10 миллиардов долларов курсовой разницы просто потому, что захотелось поиграться в такие игры, мог только человек, прошедший все стадии естественного отбора и оставшийся в недосягаемом одиночестве.

Но Путину и его братве, изначально было плевать на потери казны. Им были нужны безопасные каналы вывода бабла, чтобы их не могли отследить, а главное – заблокировать американцы или кто-то из ненавистного Запада. Китай оказался самым подходящим местом. Его крыша оказалась самой надежной и все, нажитое непосильным трудом, очень быстро оказалось в банках Гонконга.