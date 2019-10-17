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17 жовтня • оновлено в 19:20
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогер Всі статті автора

Путин пытается удержать падающие цены на нефть

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Вот если говорят Роснефть или Газпром – подразумевают Путин, поскольку всем понятно, что их деятельность регулирует Путин. В общем, здесь нет никакого секрета, поскольку сами топ-менеджеры этих компаний не раз и вполне публично говорили о том, что сами они не могут принимать решений по ключевым вопросам деятельности.

В частности, в Газпроме не имеют права самостоятельно заключать контракты на поставку газа с компаниями конкретных стран, а в этих контрактах – не могут сами назначать цену на свою продукцию. Все это делает лично укротитель аистов и брючных змеев.

Отсюда следует, что визит короля Московии в Саудовскую Аравию, где он провел встречи с тамошними королем, принцами и прочими монаршими особами, был обусловлен делами нефтяными. В частности, речь шла о необходимости продления сделки ОПЕК+ по искусственному поддержанию высоких цен на нефть. В нормальных странах этот вопрос не обсуждают даже главы нефтяных компаний и за них все делает биржа, но это в нормальных странах. Тут все куда серьезнее, поскольку царь же это тебе не хухры-мухры, а он решил и сказал: "Цены! Стой! Раз-два".

В общем, это стало настолько привычно, что Путина никто уже давно не отделяет от темы нефти и газа, вспоминая о том, как царек любил рассказывать байки о том, что "Украина тырит газ". Теперь она несколько лет вообще его в РФ не покупает и тут выяснилось, что никто его не тырит и что Газпрому очень хочется его продавать в Украину напрямую.

При этом, никто не припомнил старому пердуну его же собственные сказки. Поскольку у тебя либо там "тырят", либо тебе невтерпеж туда продавать. Если же ты одним ртом говоришь явно взаимоисключающие вещи, то тебе надо переезжать в психушку, к Наполеону и Александру Македонскому.

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Но на переговорах в Аравии, якобы, достигнута договоренность о саудовских инвестициях в РФ, на сумму в $5 млрд. А это – интересная тема. Инвестиции – штука тонкая и капризная. Они идут туда, где прибыль они приносят побольше и где гарантии получения этой прибыли довольно высокие. Проще говоря, они идут туда, где привлекательный инвестиционный климат. И вот похоже на то, что московский царек стал подрабатывать еще и этим самым инвестиционным климатом.

Собственно говоря, кто может лучше всего знать о том, каков на самом деле инвестиционный климат? Правильно, это должны знать сами российские бизнесмены. Причем – бизнесмены крупные, которые имеют свободные капиталы для инвестирования. Они-то и являются тем индикатором, который определяет ситуацию с инвестициями.

Это все равно, что автору пришлось лично слышать (еще в совке) от работников мясокомбинатов и молокозаводов о том, что они даже под пытками не станут есть колбасу, особенно так любимую совками "варенку по 2.10" и запивать это "молоком" или другой молочкой с молокозавода.

Примерно то же самое и с инвестициями. Если это дело прибыльное и безопасное, то это делается самостоятельно, собственными финансовыми ресурсами.

Тем более, что именно богатые компании в принципе не могут существовать в РФ, если они не входят в клан кого-то из близких Путину людей. Если ты сам по себе или не дай бог "крошил батон" на Путина, то Миша Ходорковский может и сейчас подробно рассказать о том, что станет с твоими деньгами и инвестициями, а потом и с имуществом. Кстати, его имущество успешно сглотнула Роснефть. Кроме того, после почти 10 лет отсидки, Ходорковский может рассказать об инвестициях, которые в ходу на зонах и тюрьмах РФ.

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Но вот как сами россияне описывают собственный же инвестиционный климат:

"Отток капитала из России в виде прямых инвестиций в зарубежные, преимущественно офшорные компании вновь ускорился, а по ряду юрисдикций, включая Кипр и Сингапур, достиг исторических рекордов, свидетельствует статистика ЦБ.

В третьем квартале граждане и компании РФ вывели из страны 7,5 млрд долларов через инвестиции в иностранный бизнес, отчитался центробанк в оперативной оценке платежного баланса".

То есть, из РФ вывозится прорва денег в виде инвестиций в иностранные юрисдикции, и судя по этому сообщению, подтвержденному подробными выкладками, процесс ускоряется.

Кто-то может сказать, что инвестиции всегда так действуют, финансы движутся и все такое, но ведь россияне инвестируют не во что-то конкретное, а в банки оффшорных юрисдикций, а проще – выводят деньги из РФ.

В общем, благодаря саудовцам, сейчас формируется еще один современный лозунг: "Мы говорим Вова, подразумеваем – кидок".

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Читая "глубокую" аналитику этого идиота создается ощущение, что автор не учился в школе.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
В калофекальном отравлении калоедусу мерещатся отчеты Центрабанка перед ним.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Одним словом - кречетов перекормили, чтоб "к деньгам", "но невыпадло".
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