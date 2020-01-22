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22 січня • оновлено в 21:06
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Путін публічно зізнався, що може "ляпнути щось не те": відеофакт

1.5т
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Президент Росії Володимир Путін зізнався, що може "ляпнути щось не те".

Так, під час зустрічі зі студентами Путін відповів на прохання дівчини його процитувати. Відповідне відео опублікував пропагандист Кремля Дмитро Смірнов в своєму Twitter(щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Володимир Путін

Володимир Путін

Скріншот з відео

"Студентка: Дозвольте вас процитувати? Путін: Я міг ляпнути щось не те. Може, краще не треба?", – написав фанат президента РФ.

Путін публічно зізнався, що може "ляпнути щось не те": відеофакт
Путін публічно зізнався, що може "ляпнути щось не те": відеофакт

Раніше OBOZREVATEL писав, що під час зустрічі з громадськими діячами Липецька президент Росії Володимир Путін поділився порадою про те, як потрібно молитися Богу, і потрапив під хвилю насмішок.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Володимир Путін
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Дедушка старенький, у дедушки кукушка улетела ........
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