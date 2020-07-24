“Мне сегодня 19 лет исполнилось. Я всю жизнь живу при Путине”, - на днях сказала одна из участниц многочисленных акций протеста в России. C 2000 года украинцы успели избрать шестого по счету президента, а россияне живут при одном — Владимире Путине, который так и не сумел за 20 лет как-либо существенно улучшить их жизнь. В России выросло “поколение Путина” — это молодые люди, которые родились, когда он впервые был избран президентом, и в 2018 году впервые получили право голоса в надежде все изменить.

Молодежь лишат избирательных прав

Правда, “поколение Путина" скоро этот голос может потерять, ведь на днях в России прозвучала идея лишить российскую молодежь избирательных прав. По принципу:“Что у умного в голове, то у дурака – на языке”, эту откровенно антидемократическую идею озвучил Михаил Леонтьев, в миру пресс-секретарь “Роснефти”, а в душе журналист, телеведущий, в прошлом ультраправый оппозиционный публицист, у которого на любой счет есть мнение, в том числе и на тему Украины.

На днях в эфире радио “Вести FM” он открыто заявил: “Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что данные люди ничего не знают, это почти Украина, чудовищно”, — сказал он. Представитель “Роснефти” считает, что молодежи не нужны избирательные права, ведь: “…молодежь — это состояние болезненное, которое проходит с возрастом”. Российские пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на этот посыл, предложив в ответ еще “вернуть 25 лет военной службы, как при Николае”.

К словам Михаила Леонтьева, официального алкоголика, в недавнем прошлом хозяина ресторана "Опричник” и издателя одиозного журнала “Однако”, можно было бы отнестись с долей иронии, если бы не одно “но". Он в качестве целого вице-президента представляет компанию “Роснефть”, которую возглавляет, как сказал в одном из интервью Михаил Ходорковский, "любимый котик” Владимира Путина — Игорь Сечин. Так что вероятность того, что подобные идеи ходят в высоких кабинетах, довольно высока. Ведь пугающий пример Лукашенко, не сумевшего приструнить молодежь в своей стране – перед глазами. Подобный ход лишит избирательных прав молодых людей до 30–35 лет — как раз тех, кто считает, что путинская стабильность похожа на смерть, требует перемен и ходит на акции протеста.

Россией правят старики

Планы власти по ограничению избирательных прав российской молодежи вполне прозрачны. В своем большинстве молодые люди не доверяют Владимиру Путину, они активные, легкие на подъем, готовы выходить на митинги и не смотрят телевизор. Как сообщает “Левада-Центр”, в апреле деятельность президента РФ одобрило 59% россиян, из них 82% — респонденты 65+ лет, и только 46% (немногим больше доли неодобряющих в 41%) — респонденты 25 лет – 54 года. В сумме вышло 59%, но только потому, что Россия стареет, и в обществе преобладают люди старших возрастов. Что касается молодежи, то она массово выезжает из страны все последние шесть лет после того, как агрессией против Украины Путин столкнул Россию в овраг изоляции.

Протестный потенциал молодежи резко пошел в рост после того, когда одна из поправок в Конституцию РФ, которую внесли с голоса Валентины Терешковой, “обнулила” президентские сроки. 83-летняя Валентина Владимировна, в прошлом первая в мире женщина-космонавт, по советской традиции принесла себя в жертву, чтобы 67-летний Владимир Путин получил право участвовать в президентских выборах в 2024 и 2030 годах.

В 2036 году, когда истечет срок президентских полномочий, произойдет очередное “обнуление”, или Владимир Владимирович пересидит один срок в кресле главы российского правительства, как это было при зиц-президенте Дмитрии Медведеве по прозвищу "Жалкий" (ныне – заместитель президента РФ в Совете Безопасности РФ) или возглавит Госсовет, созданный по образцу ЦК КПСС.

Но это произойдет только при двух условиях. Не надо забывать, что Владимир Владимирович не так юн и полон сил, как рассказывают россиянам федеральные каналы. Официально ему 67 лет — это весьма почтенный возраст, в котором люди выходят на пенсию, но злые языки говорят, что на самом деле он несколько старше (дрезденская командировка, в любом случае, вынуждала подчищать биографию). К слову, ходят слухи, что официальную биографию Сталина, с которым все чаще сравнивают Путина, тоже переписывали по указанию вождя. Как бы то ни было, даже официально в 2036 году ему будет 84 года, а “поколению Путина" – 36 лет. Фактически, лучшие годы этих людей пройдут при правлении одного человека, из-за которого Россия превратилась в феодальное государство, со своим “Норникелем” и Потаниным в каждом регионе, в такую себе галеру с рабами, которые гребут, гребут, гребут…

Но все может измениться

Будущее России не радует, но все в руках самих россиян. К счастью, многие из них уже поняли, что Путин — это слуга народа, а не народ — его слуги. Статья 3 Конституции РФ гласит: "Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления". Сегодня источником власти в РФ стали хабаровчане, которые с 11 июля и по сегодняшний день выходят на массовые акции протеста против Москвы и Владимира Путина, который грабит Дальний Восток.

Хабаровск показал пример, который подхватывают остальные российские города. В частности, 25 июля активисты собирают россиян на главных площадях городов всей России на “политический субботник”. Из-за цензуры в соцсетях и уголовного преследования любой политической деятельности, люди боятся даже писать слова “акция протеста” или “митинг", и собираются или на “субботники”, или “кормить голубей”. Надо отметить, что не зря боятся, ведь власти уже начали силовое давление на хабаровчан, которые акциями протеста раскачивают галеру Владимира Владимировича.

Силовики не действуют открыто, ведь разгон мирных митингов в Хабаровске станет началом кровавого бунта по всей стране. Они рубят хвост по частям — по-тихому задерживают активистов, в которых видят лидеров, а потом закроют и всех остальных. В частности, хабаровского активиста Артема Мозгова вызывают в полицию, чтобы составить протокол за короткое выступление на митинге 11 июля. Сейчас самое главное для россиян — не дать в обиду тех, кого силовики пытаются без шума и пыли запугать, отстранив от акций протеста, и обеспечить защиту всех участников митингов, независимо от их взглядов. “Один за всех и все за одного” в эти дни в России — это не просто слова, а практическое руководство к действию, ведь только вместе россияне могут заставить власть стать слугой народа.