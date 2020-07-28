Путін програв, і в РФ зносить кришку, народ у нас нерозсудливий, – російський опозиціонер

Процес обнулення президента Росії Володимира Путіна і низка останніх дій влади активізували відцентрові процеси в країні. До багатотисячних протестів у Хабаровську, що спалахнули через арешт глави краю Сергія Фургала, приєдналися інші регіони Сходу.

Чи призведе це до розвалу федерації, багато в чому залежатиме від того, як буде діяти лідер Кремля. Але його перебування на чолі держави явно не триватиме до 2036 року. Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський опозиційний політик Юрій Медовар.

– У Хабаровську понад два тижні тривають акції протесту. 25 липня на мітинг вийшло 85 тисяч чоловік. Як Ви думаєте, у що може розростися цей протестний рух, який потенціал має?

– Потенціал він матиме тільки в тому разі, якщо цей протестний рух підтримають інші міста-мільйонники. Причому одночасно в різних регіонах.

Зараз відбувається відцентровий рух – від центру до околиць. Я завжди говорив, якщо щось станеться, то на "околицях імперії". Як правило, вони прагнуть свободи. Коли розвалювався СРСР, було саме так – відвалювалися країни, які були на околицях. А центральна частина залишилася.

Якщо застосувати до цих процесів фізичний підхід, то перша похідна – швидкість, друга – прискорення. Тоді була перша, а зараз починається друга.

Потрібно врахувати, що в Хабаровську – інший народ. На Далекий Схід відправляли на заслання, там нормальні люди. Там мужики, це не московська інтелігенція, яка кидається пластиковими стаканчиками. Там мужики серйозні. Мужик сказав – мужик зробив. Вони будуть стояти. І не дай Боже, якщо їх почнуть розганяти. Це погано закінчиться.

Це дуже складна ситуація. Але Путін у будь-якому разі програв. Я не знаю, хто в нього радники. Вважаю, що йому потрібно вигнати всіх, тому що вони його підставляють.

Навіщо знадобилася ця незрозуміла Конституція, цей плебісцит, що суперечить самій Конституції? Висувати пропозиції щодо поправок до Конституції має право одна п'ята депутатів Держдуми, тобто 90 осіб, а не одна тітка (Валентина Терешкова. – Ред.). Вона взагалі не мала права висувати ці поправки.

– Так помилка Путіна полягала в тому, що його "обнулення" було зроблено некоректно з юридичного погляду?

– Узагалі некоректно, абсолютно неправильно. По-перше, за кожну поправку голосують окремо, жодного голосування протягом тижня бути не повинно. Референдум вимагає присутності 50% виборців від облікового складу плюс один голос. А плебісцит нічого не вимагає – прийшли п'ять осіб, проголосували – і рішення прийнято.

Це велика дурість насправді. Не треба було цього робити. До 2024 року далеко.

– Путін, мабуть, хотів підстрахуватися. Навіщо йому потрібно було чекати, наприклад, до 2023 року, щоб "обнулятися"?

– А цього взагалі не треба було. Потрібна була одна поправка до Конституції – ввести поняття Держради і норму про те, що його голова призначається довічно і стоїть над усім. Усе. Це як у Китаї.

Думав, що так і буде. Навіщо в Конституцію вводити шкільні сніданки, поняття історичної правди... Це взагалі маячня. Там купа поправок ні про що.

– Повертаючись до відцентрових процесів. Ви сказали, вони будуть суттєвими, якщо охоплять інші регіони. Чи є регіони "на околиці імперії", в яких може спалахнути щось подібне до хабаровських протестів?

– Голосування проти визнали, наприклад, на Чукотці. Те саме в Якутську. Усі, що за Уралом. Там одні проблеми, народ уже очманів.

Путін – не стратегія. Він повинен був оточити себе командою розумних людей. А він кого зібрав? Треба було туди саме Дегтярьова (т. в. о. голови Хабаровського краю Михайло Дегтярьов. – Ред.), який абсолютний нуль без палички. Всі сміються над цією справою.

Мітинг у Хабаровську

– Чи може цей конкретний протест у Хабаровську стати спусковим гачком до відцентрових процесів у РФ?

– Відцентрові процеси йдуть із центру, з Москви. Але зараз усе може бути.

Є другий закон термодинаміки, є поняття ентропії. Коли значення ентропії дуже низьке, система стійка, вона перебуває в рівновазі, вона розвивається. Коли ентропія збільшується, це призводить до хаосу. Хтось каже про "керований хаос", але хаос – він і в Африці хаос. Жодного розвитку бути вже не може.

Закони термодинаміки ніхто не скасовував.

– Ви вважаєте, ці закони застосовні й до соціальних процесів?

– Так, вони можуть бути застосовані до всього. Їх можна застосувати до чорної діри, а можна до соціального середовища. Не важливо, яка система.

Якщо пару не дати виходу, то кришку знесе. І це найстрашніше, цього я боюся. Тому що народ у нас нерозсудливий.

– Які важелі впливу на ситуацію сьогодні має Путін, щоб запобігти розвалу країни? Соціально-економічні? Силові?

– За ідеєю, Путін повинен вийти до народу, не нести якусь ахінею, а пояснити ситуацію.

Звичайно, треба випустити Фургала (ексглава Хабаровського краю Сергій Фургала звинувачується в організації вбивств підприємців у 2000-х роках. – Ред.) Містрюков, який дав проти нього свідчення, сидить, у нього рак останньої стадії. У такому стані можна підписати все, що хочете.

Але за Фургала голосувало 69,7%, за Путіна – 66%. Але Путіну голоси малювали, а Фургалу нічого не малювали. Я боюся, що в нього, навпаки, змальовували. Тобто людям плюнули в душу.

Путіну зараз потрібно змінювати політику. Потрібно пояснити народу...

– Пояснити що? Чому він хоче правити до 2036 року?

– Ні, не треба цього говорити. Потрібно сказати: розумієте, у нас така ситуація. Спробуймо знайти консенсус, знайти спільну мову.

– Тобто йому потрібно чимось заплатити за "обнулення"?

– Звичайно. Не треба приймати нікому непотрібні паради та інше. Потрібно просто вийти до людей і звернутися до них обличчям, а не спиною, не ховатися в бункер.

Володимир Путін

– Здається, Путін не звик до подібних кроків. Йому звичніше покладатися на Росгвардію...

– Росгвардія стріляти ні в кого не буде. Вони перейдуть на бік народу. Це в Москві вони працюють за квартири. А що там, у Хабаровську? Вам що, потрібна квартира, якщо ви живете в Москві?

Політик – це людина, яка вміє знаходити компроміси в будь-якій ситуації. Сильна людина може визнати свої помилки, а слабка людина – ніколи. Він буде робити ставку на Росгвардію, ОМОН і інше. Політик, який усіх тисне Росгвардією, – не політик, він погано кінчає.

Єльцин свого часу сказав: "Народе, я прошу вибачення". Путін на це здатний? Ось у чому питання.

Але якщо він буде закручувати гайки, різьблення зірветься. Процес уже пішов, і його важко зупинити. А якщо розігнати – вони просто отримають вибуховий регіон.

– Нині протест усе-таки має локальний характер. Його набагато простіше придушити.

– Чому локальний? Його вже підтримав Іркутськ тисячними мітингами. Це все там же, за Уралом. Якщо протест будуть придушувати, значить, він буде ще більшим. Процес незворотний.

– Що буде з Хабаровськом?

– Почекаємо – подивимося, наскільки мудрим виявиться наш Путін.

– З урахуванням усього сказаного вище – ваш прогноз: досидить Путін на троні до 2036 року?

– Та ні, звичайно! Це нонсенс. По-перше, за віком. У 2036-му році йому буде 84.

– То головна проблема – вік?

– Там не тільки вік. Але я не хочу більше про нього говорити. Це не мій персонаж, не мій герой.