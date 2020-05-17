Путін програє Лукашенку і вважає його зрадником: Орєшкін розкрив очі на ситуацію з Мінськом

Марина Ліснічук Новини Росії 08:00, 17.05.2020 Оновлено: 08:01, 17.05.2020

Президент Росії Володимир Путін значно поступається за популярністю серед населення своєму білоруському колезі Олександру Лукашенку.

Про в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив відомий політичний аналітик Дмитро Орєшкін (першу частину інтерв'ю можна прочитати тут). За його словами, у глави РФ було три сплески популярності й усі вони пов'язані з війною – Чеченською, Грузинською та з Україною.

"А зараз в термінології глобальної війни Путін програє. Програє Лукашенку, який був слов'янським витязем, носієм соціалістичних ідей, єдиним вірним співробітником, союзником", – вважає він.

Путін і Лукашенко

Водночас аналітик зазначив, що тепер у Кремлі президента Білорусі відверто називають "майже що параноїком і зрадником".

"Це означає, що програли. А зараз програють і ситуацію в Молдові... Путінська Росія перебуває на шляху вниз, щороку на одну сходинку нижче", – стверджує Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політичний аналітик Дмитро Орєшкін зазначив, що в Кремлі серйозно вважають, нібито Захід "відібрав" у них Україну, а тепер ще "відбирає Білорусь". Тому нині російський президент перейшов до оборонної стратегії.

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