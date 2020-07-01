Путін проголосував за обнулення своїх термінів: росіяни розкритикували "вічного" президента

Глава Росії Володимир Путін проголосував за поправки до Конституції, головною серед яких є обнулення його термінів.

Подію транслювали російські телеканали. Відео також опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Скористайтесь будь ласка, одноразової ручкою": Путін взяв участь у голосуванні за поправки", – прокоментував він.

Варто зазначити, що до виборчої дільниці, який відноситься до місць масового скупчення людей, російський лідер прийшов без маски і рукавичок. Хоча самим росіянам перед голосуванням як уряд, так і медики наголошували на дотриманні таких запобіжних заходів у зв'язку з пандемією.

Путін прийшов голосувати без маски (Twitter Дмитра Смирнова)

На це звернули увагу не тільки користувачі мережі, одні з яких розкритикували Путіна, а інші з сарказмом помітили, що це навіть на краще. Вказали на цей факт і ЗМІ.

"Добре, що він без маски", "Наплював на норму одягати маску і рукавички, як до цього плював на інші закони і конституцію", "Тітку продезінфікували перш ніж у бункер впустити?", "Який приклад нам подає", "Сподіваюся, заразилася моль", "Чому без маски? Комплекси заважають?", "Скільки всіх у залі тримали на карантині?!" – цікавляться росіяни.

Путін на виборчій дільниці (Twitter Дмитра Смирнова)

"З'явилися фотографії з Путіним на виборчій дільниці. Президент чомусь без маски (прем'єр Мішустін теж, але він перехворів коронавірусом", – зазначило видання "Дощ" в Twitter.

Пізніше там повідомили, мовляв, в Кремлі пояснили, нібито Путін голосував без маски тому, що "повністю довіряє санітарним заходам, які вживаються на кожній дільниці".

Водночас користувачі мережі продовжили негативно відгукуватися про "вічного" президента Росії.

Скріншот повідомлення (Twitter "Дощ)"

"Картина маслом... Повернення країни у 18 століття", "Відмінний кадр, відповідний бігучий рядок, тільки з нетерпінням чекаємо там прізвище цього ботоксного, старого нікчеми", "Хто б відмовився проголосувати за оголошення себе улюбленого імператором Всієї Русі", " Цікаво, за або проти проголосував", "Під столом, у кабінках і навіть в урнах охорона сидить!", "Багаторазовий "президент", – підкреслили вони.

Путін проголосував за обнулення своїх термінів: росіяни розкритикували "вічного" президента (Twitter Дмитра Смирнова)

Путін проголосував за обнулення своїх термінів: росіяни розкритикували "вічного" президента (Twitter Дмитра Смирнова)

Путін проголосував за обнулення своїх термінів: росіяни розкритикували "вічного" президента (Twitter Дмитра Смирнова)

Путін проголосував за обнулення своїх термінів: росіяни розкритикували "вічного" президента (Twitter Дмитра Смирнова)

Путін проголосував за обнулення своїх термінів: росіяни розкритикували "вічного" президента (Twitter Дмитра Смирнова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведучий програми новин "Вести" на телеканалі "Россия-24" Володимир Жарінов вирішив звільнитися з роботи через голосування за поправки до Конституції РФ, запропоновані Володимиром Путіним.