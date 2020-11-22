Путін – про те, чому не привітав Байдена: тут немає жодної задньої думки

Президент Росії Володимир Путін заявив про формальну причину, з якої він не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Як повідомляє РИА Новости, Путін в ефірі "Росія 1" сказав, що процедуру привітання повинно бути зроблено "відповідно до сформованої практики та юридичної сторони справи".

"Тут немає жодної задньої думки й нічого, що було б незвичайним або могло лягти в основу подальшого руйнування наших відносин. Це чисто формальна сторона справи", – запевнив російський президент.

За його словами, РФ з повагою ставиться і до чинного президента Дональда Трампа, і до Байдена, і просто чекає "закінчення внутрішньополітичного протистояння" в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери Росії, Туреччини та Китаю, а також низки інших країн не привітали Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США.

Водночас Байдена привітали українські політики й чиновники в соцмережах.