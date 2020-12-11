Путін – про отруєння Навального: якщо людина мало не померла, не означає, що потрібно відкривати кримінальну справу

Президент РФ Володимир Путін заявив, що кримінальну справу за фактом отруєння опозиційного політика Олексія Навального завести "не можна", але російські правоохоронці проводять перевірку інциденту.

Гучне отруєння Навального речовиною з групи "Новачок" (що підтвердили експерти з Німеччини, Швеції та Франції) глава РФ прокоментував на зустрічі з Радою з прав людини 10 грудня. Розшифровку заяв Путіна опублікували на сайті Кремля.

Член РПЛ, журналіст Микола Сванідзе сказав, що не важливо, чим займається Навальний, але "він ледь не помер і, очевидно, що не від грипу". Росіянин сказав, що відсутність кримінального розслідування за фактом того, що сталося, має не тільки репутаційні наслідки для країни, але і стосується права громадян на захист із боку держави.

Коли Сванідзе запитав, чи можна в Росії порушити справу, Путін відповів:

"Ні, не можна. Тому що, якщо людина мало не померла, це не означає, що потрібно через будь-який випадок відкривати кримінальну справу".

Президент РФ заявив, що саме він просив почати перевірку, "і прокуратура цим займається, і Слідчий комітет".

"Аналізуються матеріали, які знаходяться в розпорядженні наших слідчих органів. Ми готові це зробити", – сказав Путін.

Він додав, що для порушення справи нібито немає матеріалів. "Наші [правоохоронці] готові приїхати за кордон – і до Франції, і до Німеччини, і до Нідерландів, до фахівців, які стверджують, що там отруйні бойові речовини знайдені. Ніхто ж нас не запрошує. Ми запросили до себе. До нас не їдуть. Офіційних матеріалів не дають. Біологічних матеріалів не дають. Що нам робити?" – заявив Путін.

Прикметно, що хоча член РПЛ називав ім'я Навального, російський лідер уникав цього. Путін назвав опозиціонера "відомий фігурант", а його отруєння – "резонансна справа".

Онлайн-засідання з Путіним у День прав людини Скриншот відео

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