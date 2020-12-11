Путін – про отруєння Навального: якщо людина мало не померла, не означає, що потрібно відкривати кримінальну справу
Президент РФ Володимир Путін заявив, що кримінальну справу за фактом отруєння опозиційного політика Олексія Навального завести "не можна", але російські правоохоронці проводять перевірку інциденту.
Гучне отруєння Навального речовиною з групи "Новачок" (що підтвердили експерти з Німеччини, Швеції та Франції) глава РФ прокоментував на зустрічі з Радою з прав людини 10 грудня. Розшифровку заяв Путіна опублікували на сайті Кремля.
Член РПЛ, журналіст Микола Сванідзе сказав, що не важливо, чим займається Навальний, але "він ледь не помер і, очевидно, що не від грипу". Росіянин сказав, що відсутність кримінального розслідування за фактом того, що сталося, має не тільки репутаційні наслідки для країни, але і стосується права громадян на захист із боку держави.
Коли Сванідзе запитав, чи можна в Росії порушити справу, Путін відповів:
"Ні, не можна. Тому що, якщо людина мало не померла, це не означає, що потрібно через будь-який випадок відкривати кримінальну справу".
Президент РФ заявив, що саме він просив почати перевірку, "і прокуратура цим займається, і Слідчий комітет".
"Аналізуються матеріали, які знаходяться в розпорядженні наших слідчих органів. Ми готові це зробити", – сказав Путін.
Він додав, що для порушення справи нібито немає матеріалів. "Наші [правоохоронці] готові приїхати за кордон – і до Франції, і до Німеччини, і до Нідерландів, до фахівців, які стверджують, що там отруйні бойові речовини знайдені. Ніхто ж нас не запрошує. Ми запросили до себе. До нас не їдуть. Офіційних матеріалів не дають. Біологічних матеріалів не дають. Що нам робити?" – заявив Путін.
Прикметно, що хоча член РПЛ називав ім'я Навального, російський лідер уникав цього. Путін назвав опозиціонера "відомий фігурант", а його отруєння – "резонансна справа".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Омську (Росія) 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало погано через отруєння. Він впав у кому й перебував у реанімації.
У мережі публікували відео з аеропорту та літака з Навальним. Перед інцидентом за росіянином було встановлено стеження.
Чоловіка відправили на лікування до Німеччини, хоча спершу відпускати його не хотіли. В середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Зарубіжні експерти знайшли сліди речовини з групи "Новачок" не тільки на пляшці з водою політика, а й на інших його речах.
Навальний заявив, що впевнений: його отруєння було організовано з подачі Володимира Путіна.
Представники президента неодноразово заперечували і сам факт отруєння, і причетність влади до інциденту. Так, прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав звинувачення "порожнім шумом".
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров видав версію про те, що опозиціонера нібито могли отруїти в дорозі до Німеччини або вже там.
14 жовтня посли Європейського Союзу схвалили санкції проти росіян, причетних до отруєння Навального. 15 жовтня ЄС ввів у дію санкції проти шести росіян.
Німеччина та Франція стали ініціаторами пакету санкцій проти Росії. Великобританія та Нідерланди повністю підтримали їхні вимоги.