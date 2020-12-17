Путін – про Навального: кому він потрібен, якщо б хотіли, то отруїли
Президент РФ Володимир Путін назвав отруєння "Новачком" опозиціонера Олексія Навального "легалізацією" американських спецслужб.
Про це глава Кремля повідомив під час великої щорічної пресконференції, яку Путін проводить у четвер, 17 грудня.
"Що стосується пацієнта в берлінській клініці. Ми прекрасно розуміємо, що це таке. Це легалізація матеріалів американських спецслужб. Ми що, не знаємо, що вони локацію відстежують? Це знають Федеральна служба безпеки та інші спецоргани. Це означає, що цей пацієнт користується підтримкою спецслужб США. А це цікаво. Якщо він вважає, що його труїти потрібно? Кому він потрібен? Якби хотіли, то зробили б до кінця", – висловився Путін.
Нагадаємо, що раніше Навальний сказав, що за його отруєнням стоїть особисто Путін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Омську 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало зле через отруєння. Він впав у кому і перебував у реанімації.
У мережі опублікували відео з аеропорту і літака з Навальним. Пізніше з'ясувалося, що перед інцидентом за росіянином було встановлено стеження.
Чоловіка відправили на лікування до Німеччини, хоча спершу відпускати його не хотіли. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Іноземні експерти знайшли сліди речовини з групи "Новачок" на пляшці з водою політика і на інших його речах.
Представники президента РФ неодноразово заперечували і сам факт отруєння, і причетність влади до інциденту. Так, прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав звинувачення "порожнім шумом".
14 жовтня посли Європейського Союзу схвалили санкції проти росіян, причетних до отруєння Навального. 15 жовтня ЄС ввів у дію санкції проти шести росіян.
Німеччина і Франція стали ініціаторами пакету санкцій проти Росії. Великобританія і Нідерланди повністю підтримали їхні вимоги.
Російський опозиціонер Олексій Навальний здивувався, дізнавшись, що його нібито намагалися повторно отруїти, коли він перебував у стані коми.
Також встановлено можливі отруйники Навального з ФСБ Росії.