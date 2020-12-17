Путін – про Навального: кому він потрібен, якщо б хотіли, то отруїли

Президент РФ Володимир Путін назвав отруєння "Новачком" опозиціонера Олексія Навального "легалізацією" американських спецслужб.

Про це глава Кремля повідомив під час великої щорічної пресконференції, яку Путін проводить у четвер, 17 грудня.

"Що стосується пацієнта в берлінській клініці. Ми прекрасно розуміємо, що це таке. Це легалізація матеріалів американських спецслужб. Ми що, не знаємо, що вони локацію відстежують? Це знають Федеральна служба безпеки та інші спецоргани. Це означає, що цей пацієнт користується підтримкою спецслужб США. А це цікаво. Якщо він вважає, що його труїти потрібно? Кому він потрібен? Якби хотіли, то зробили б до кінця", – висловився Путін.

Нагадаємо, що раніше Навальний сказав, що за його отруєнням стоїть особисто Путін.

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