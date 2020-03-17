Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення загальноросійського голосування з конституційних поправок, які серед іншого дозволять йому бути головою держави більше двох термінів поспіль.

Відповідно до опублікованого на сайті Кремля документу, голосування відбудеться 22 квітня.

За словами Путіна, голосування в призначений день відбудеться, якщо ситуація з коронавірусом в країні дозволятиме це.

"Сьогодні я підписав указ з певною датою – це 22 квітня. Водночас відповідно до закону після видання указу ми повинні проводити це голосування не раніше, ніж через місяць, а можна пізніше, причому термін – коли пізніше – в законі не вказано. При всій важливості змін до Основного закону країни немає нічого більш важливого, ніж здоров'я і життя наших громадян", – заявив російський лідер.

kremlin.ru

kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд Російської Федерації визнав закон про поправку до Конституції РФ відповідає основному закону країни. Тепер, серед іншого, буде вважатися законним скасування заборони на висунення в президенти Росії одного кандидата більш, ніж два терміни поспіль.

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