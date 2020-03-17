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17 березня • оновлено в 21:40
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Путін призначив дату загальноросійського голосування щодо змін до Конституції

1.2т
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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення загальноросійського голосування з конституційних поправок, які серед іншого дозволять йому бути головою держави більше двох термінів поспіль.

Відповідно до опублікованого на сайті Кремля документу, голосування відбудеться 22 квітня.

За словами Путіна, голосування в призначений день відбудеться, якщо ситуація з коронавірусом в країні дозволятиме це.

"Сьогодні я підписав указ з певною датою – це 22 квітня. Водночас відповідно до закону після видання указу ми повинні проводити це голосування не раніше, ніж через місяць, а можна пізніше, причому термін – коли пізніше – в законі не вказано. При всій важливості змін до Основного закону країни немає нічого більш важливого, ніж здоров'я і життя наших громадян", – заявив російський лідер.

Визначено дату загальноросійського голосування за довічне правління Путіна

kremlin.ru

Визначено дату загальноросійського голосування за довічне правління Путіна

kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд Російської Федерації визнав закон про поправку до Конституції РФ відповідає основному закону країни. Тепер, серед іншого, буде вважатися законним скасування заборони на висунення в президенти Росії одного кандидата більш, ніж два терміни поспіль.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Вибори в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Конституція
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Шагают бараны в ряд, Бьют барабаны, - Кожу для них дают Сами бараны. Мясник зовет. За ним бараны сдуру Топочут слепо, за звеном звено, И те, с кого давно на бойне сняли шкуру, Идут в строю с живыми заодно.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Всьо троляльня, виднині і назавжди це ваш ЄДИНИЙ заробіток. Приготуйтесь смердіти перманентно.
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