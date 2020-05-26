Путін призначив дату параду Перемоги

Російський парад до 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні відбудеться в Москві 24 червня.

Таку заяву у вівторок, 26 травня, зробив президент РФ Володимир Путін. Його звернення з'явилося на кремлівському Telegram-каналі "Пул N3" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Наказую почати підготовку до військового Параду на честь 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. У столиці Росії Москві та інших містах. Ми зробимо це 24 червня", – розпорядився він.

Володимир Путін regnum.ru

Не відмовився російський лідер і від ідеї з акцією "Безсмертний полк" – вона пройде дещо пізніше, 26 липня.

"На жаль, суворі заходи безпеки ми не можемо забезпечити при проходженні "Безсмертного полку". Тут ніякої дистанції дотриматися неможливо. Тому пропоную провести марш "Безсмертного полку" теж після параду, але після іншого. У День військово-морського флоту Росії. Цього ж дня наказую вам провести традиційний військово-морський парад на головних базах флоту Росії", – сказав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парад в Росії скасували ще в квітні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Нагадаємо, Путін 25 травня вперше з Дня перемоги з'явився у Кремлі. Підтвердженням цьому стали фото і відео з кремлівських медіаресурсів.