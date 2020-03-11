Путін прискорив видачу громадянства українцям

Уряд Росії схвалив закон про скасування іспиту для громадян Білорусії і України для отримання статусу носія російської мови.

Як повідомив ТАСС, таке рішення ухвалила Рада Федерації РФ. Відповідно до закону, українці і білоруси, які вільно володіють російською мовою, при подачі особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і при наявності підстав можуть бути визнані комісією носіями російської мови без проходження співбесіди.

Під підставами мається на увазі те, що самі заявники або їх прямі родичі постійно проживають або раніше постійно проживали на території РФ або на території, яка відносилася до Російської імперії чи СРСР, в межах державного кордону РФ.

Тепер українці і білоруси можуть стати "носіями російської мови" без іспиту

У даний час, українці і білоруси можуть бути визнані носіями російської мови тільки при проходженні співбесіди або складання іспиту. Такий стан дає можливість отримати російське громадянство в спрощеному порядку.

Закон у разі його підписання президентом РФ вступить в силу через 90 днів після офіційного опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії підготували законопроект, який дозволить отримувати російські паспорти, не відмовляючись від іншого громадянства.

Нагадаємо, що 17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

РНБО України запланувала заходи, але подробиці розкривати не стала, пославшись на секретність. А президент України Володимир Зеленський засудив рішення Путіна з приводу паспортів. Він доручив розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "з дружніх країн"

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