Президент Росії Володимир Путін висловився про Велику Вітчизняну війну, пригрозивши тим, хто має намір повторити напад, загибеллю.

Попередження з вуст глави держави прозвучало в анонсі наступної частини резонансного інтерв'ю ТАСС, який поширив у мережі кремлівський пул (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо. Хто до нас із мечем прийде, від меча і загине", – заявив Путін.

Путін пригрозив світу новою кривавою війною Скріншот із відео

Нагадаємо, раніше Путін видав, що у Росії нібито "хочуть вкрасти перемогу" і закликав прописати в Конституції неприпустимість фальсифікації історії про Другу світову війну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інтерв'ю Путіна ТАСС наробило чимало галасу.

У розмові з журналістом він згадав минуле і перейшов на жаргон. Крім того, показав тюремний жест – грати.

Глава Росії рознервувався і жорстко висловився про мітинги, заявивши, що не можна допускати протистоянь.

Путін безглуздо виправдався перед бідними росіянами, заявивши, що в країні – стабільність.

Президент також сказав, що йому подобається тотальний контроль над чиновниками всіх рівнів, оскільки без цього вони розслабляться.

Також Путін назвав росіян і українців одним народом, при цьому образивши наших співгромадян.

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