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9 березня • оновлено в 19:26
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Путін пригрозив світу новою кривавою війною. Відео

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Президент Росії Володимир Путін висловився про Велику Вітчизняну війну, пригрозивши тим, хто має намір повторити напад, загибеллю.

Попередження з вуст глави держави прозвучало в анонсі наступної частини резонансного інтерв'ю ТАСС, який поширив у мережі кремлівський пул (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо. Хто до нас із мечем прийде, від меча і загине", – заявив Путін.

Путін пригрозив світу новою кривавою війною

Путін пригрозив світу новою кривавою війною

Скріншот із відео

Нагадаємо, раніше Путін видав, що у Росії нібито "хочуть вкрасти перемогу" і закликав прописати в Конституції неприпустимість фальсифікації історії про Другу світову війну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інтерв'ю Путіна ТАСС наробило чимало галасу.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Друга світова війна
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Свинорусы,лучше бегите "избавляться"от доллара и евро,у вас победун снова.
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1
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Да уже "не повторишь"!
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Россия никогда не начинала вoйны. Она их заканчивала.
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Он Алекс
Он Алекс
Иван Васильевич, Украина, Грузия, Чечня тому пример, правда ?
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