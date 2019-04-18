"Путін" пригрозив підірвати шість судів в Росії

У Санкт-Петербурзі (Росія) 18 квітня від імені "Путіна" повідомили про мінування шести судів.

У Telegram-каналі об'єднаної прес-служби судів міста опубліковано електронного листа. "Ваш будинок буде підірван сьогодні. Вибухові пристрої закладені. Бажаємо вибухового відпочинку. З повагою, політик, лідер і боєць Володимир Путін", - йдеться в ньому.

Через повідомлення про мінування були евакуйовані люди з будівель Московського, Невського, Приморського, Красногвардійського, Петроградського і Кіровського судів.

Невський суд вже повернувся до роботи, небезпечних предметів в будівлі не виявлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія "мінувала" в Україні кінотеатри і бізнес-центри.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.