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Путін пригадав країнам СРСР подарунки "російського народу"

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Новини Росії
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Путін пригадав країнам СРСР подарунки 'російського народу'

Путін пригадав країнам СРСР подарунки "російського народу"

Президент Росії Володимир Путін пояснив одну з поправок до Конституції небажанням віддавати "подарунки русского народа" республікам, які раптом захочуть вийти зі складу РФ.

Про це він заявив в ефірі ВГТРК 21 червня, передає "МК.RU". За словами російського лідера, та чи інша республіка має виходити з тим, з чим прийшла.

Путін зазначив, що в СРСР існувало право виходу для суб'єктів, але не було чіткої процедури.

"При створенні Радянського Союзу було прописано право виходу, а оскільки не була прописана процедура, то виникає питання: Якщо та чи інша республіка увійшла до складу Радянського Союзу, але отримала в свій багаж величезна кількість російських земель – традиційних, історичних, російських територій, а потім вирішила вийти зі складу? Але тоді б виходила хоча б, з чим прийшла, і не тягла з собою подарунки від російського народу", – пояснив президент РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Крим нібито завжди був російським, а жителі півострова лише вирішили "возз'єднатися з Росією" в березні 2014 року.

РосіяВолодимир Путін
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  1. /Новини Росії