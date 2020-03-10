Ще 16 років із Путіним: як Росія перетворилася у країну одного царя і що від цього Україні

Володимир Путін правитиме Росією вічно. Держдума схвалила резонансну поправку до Конституції, яка обнуляє терміни чинному главі держави.

Простіше кажучи – у 2024 і 2030 рр. Путін зможе знову балотуватися на пост глави держави та в разі перемоги отримає кермо влади до 84-х років.

У чому суть змін, як РФ повертається до царських часів і що це означає для України – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

У Росії проходить конституційна реформа. Почав її особисто Володимир Путін ще в січні 2020 року. Буквально за кілька місяців через Державну Думу пройшло одразу декілька важливих поправок, які повинні підсилити владу;

Перед фінальним голосування у вівторок, 10 березня, 83-річна депутатка Державної Думи Валентина Терешкова запропонувала поправку, яка обнуляє президентські терміни Володимира Путіна;

Через півтори години після заяви глава РФ приїхав на засідання Думи і виступив із заявою, в якій підтримав зміни, якщо їх схвалить Конституційний Суд, а також всенародний референдум (22 квітня 2020 року);

Експерти конституціоналісти впевнені, Путін відкриває собі дорогу до необмеженої влади ще на 16 років;

На жаль, це негативний сигнал для України. Логічно припустити, що російська політика (агресивна) по відношенню до Криму, Донбасу і Києва в цілому – в кращу сторону не зміниться.

Що сталося в Москві?

Під час Федерального послання 15 січня 2020 року Володимир Путін запропонував змінити Конституцію. Туди було запропоновано внести цілу низку правок, які мали покращити політичну атмосферу країни. Під час виступу перед зборами прозвучали пропозиції з питань соціальної політики, материнського капіталу і так далі.

Головні зміни стосувалися президентської сили в РФ. Він запропонував виключити можливість займати пост глави держави більше двох термінів. Мовляв, це буде тільки на шкоду Росії. Обговорювалася ще можливість створення Держради, яка повинна була перебрати на себе частину чи президентських повноважень, то чи прем'єрських, чи то навіть РНБО.

"Усі зміни в Конституцію прописані так, щоб у Путіна було багато варіантів залишитися при владі. В умовах його політики економічного зростання не буде, люди все більше будуть у ньому розчаровуватися. Його рейтинг падає і в таких умовах він не ризикне йти на вибори 2024 року. Тому в швидкісному режимі вирішив провести зміни до Конституції, щоб залишитися при владі довічно.

Йому потрібно підстелити юридичну соломку і зробити це треба до 2021 року – наступних парламентських виборів. Зараз Дума абсолютно керована і підконтрольна, може ухвалити будь-який закон, який влаштовує Путіна, а після 2021-го бог знає, якою вона буде", – говорив російський політолог Дмитро Орєшкін в інтерв'ю OBOZREVATEL.

З такою думкою погодився опозиційний політик і колишній полковник ФСБ Геннадій Гудков. За його словами, зміни до Конституції, запущені з середини січня, покликані тільки до одного – увічнити владу Путіна.

"На референдумі проголосують, як із рушниці. Ось тоді Путін скаже: "Ну все відмінно, піпл схавав. Тепер я верховний правитель. Росіяни вже змирилися з новими змінами. Протестувальників садять, плющать і дають незрозумілі терміни – у таких умовах можна ухвалити все, що завгодно, а слухняна раболепська Дума все це затвердить", – запевнив він.

Виступ на Федеральних зборах

І ось рішення було ухвалено 10 березня, перед другим читанням поправок до Конституції в Держдумі. Одна із найстаріших депутатів, членкиня "Єдиної Росії" Валентина Терешкова (їй 83 роки) внесла в останній момент поправку, яка дозволить обнулити попередні президентські терміни Володимира Путіна і дасть йому можливість балотуватися в президенти в 2024 році, як вперше.

За її словами, необхідно або взагалі прибрати обмеження, або, "якщо цього вимагатиме ситуація і захочуть люди, закласти в законі можливість для чинного президента знову обиратися на цю посаду. Після внесення цієї правки на засідання Держдуми прибув і сам Володимир Путін. Ось його основні тези з виступу:

знімати обмеження на президентські терміни не потрібно (тобто формально президентом можна бути лише двічі);

при цьому після внесення змін до Основного закону (22 квітня) обнулити його президентські терміни можна. Але з однією умовою – після рішення Конституційного Суду.

"Варіант про обнулення президентських термінів був би можливий, якщо Конституційний суд дасть дозвіл на таку поправку. Ми ухвалюємо не нову Конституцію, а вносимо в неї значущі поправки", – повідомив він під час виступу.

Перед цим, буквально за кілька хвилин до такої резонансної заяви, глава РФ говорить про "альтернативну дорогу і конкурентні вибори".

"Вважаю, що сильна президентська вертикаль абсолютно необхідна. Були пропозиції продовжити повноваження чинного президента, вашого покірного слуги. Не потрібно цього робити, альтернатива повинна бути", – заявив Путін.

Виступ у Держдумі

Буквально через 20 хвилин після заяви Державна Дума ухвалює поправки до Основного закону в другому читанні. Фінальне голосування запланували на середу, 11 березня.

Чи правда, що Путін залишається?

Опитані OBOZREVATEL юристи і політологи впевнені, що так. І наступні вибори пройдуть у 2024 році. На думку конституціоналіста Олександра Марусяка, Путін грає в відвертий популізм. Адже навіть у російських законах немає ні слова про референдуми і якісь рішення Конституційного суду.

"Конституційна реформа 2020 в Росії зовсім не схожа попередні процеси застосування процедури (всього було чотири таких закони про поправки – два в 2008 році і два в 2014), Там було зрозуміло, що змінюється і навіщо. Наприклад, у 2008 був збільшений термін повноважень президента з 4 до 6 років. Але цього разу Путін спочатку напустив туману, натякаючи на ослаблення свого статусу і можливий транзит влади, але потім вніс у Думу повністю протилежний законопроєкт, який тільки посилює статус президента, надаючи йому ще більше повноважень", – наголосив Арусяк.

Він також вважає, що сьогоднішня заява повністю відкидає ідею про наступника. Путін вирішив правити до кінця. "Він пішов би на іншу, захищену або створену конституцією посаду, а його наступник міг би стати президентом, хоча і не таким всемогутнім. Але ми цього не бачимо в цьому законопроєкті. Бачимо тільки протилежне", – вважає юрист.

Виступ у Держдумі

Російський політолог Леонід Радзіховський впевнений, що сьогодні в Державній Думі було повноцінне шоу. Де депутати просто виконали волю Адміністрації президента. Він виділяє цілих "два варіанти для Путіна":

Люди йдуть на голосування за абсолютно божевільні поправки

Тут треба сказати, що всі внесені поправки – абсолютний треш, різаний папір, лялька. Після цього оголошується, що тепер ухвалено нову конституцію і потрібно за новою вибирати президента. А далі – розвилка. Я був упевнений, що після цього Путін піде – піде з пошаною, на білому коні, сказавши: "Ну ось, тепер нова конституція, новий президент, я своє відпрацював". Тепер же з'ясовується, що нікуди він не піде..." – пояснює перший варіант Радзіховський.

Люди з самого початку будуть знати, що вони голосують не за якогось бога, союз чоловіка і жінки та індексацію пенсій. Вони голосують за індексацію Путіна, за те, що він залишиться назавжди.

У цілому таку ж позицію підтримує і журналіст Матвій Ганапольський, який побудував свою кар'єру в Росії. "Є ще одна пропозиція. Якщо він більше не захоче бути при владі, то в Конституцію вноситься пункт про те, що колишні президенти стають сенаторами в Раді федерації і мають довічну недоторканність. Механізмів багато. Буде так, як йому захочеться. Путін правитиме Росією до самої смерті", – пояснив OBOZREVATEL Ганапольський.

Простіше кажучи – таким кроком Володимир Путін залишив собі поле для маневру. З одного боку він отримає право піти на вибори в 2024 році. З великою часткою ймовірності він і переможе, але, можливо, з низькою явкою.

З іншого – він може шукати більш кращі варіанти для себе. Шукати умовного наступника, який в останній момент може замінити його як один з основних кандидатів на посаду глави держави. Хоча, з урахуванням усіх аспектів – це малоймовірно. І не варто упускати ще одну важливу заяву, яку зробив Володимир Путін сьогодні.

"Глибоко переконаний, що сильна президентська вертикаль для Росії абсолютно необхідна. Сьогоднішня ситуація в економіці і не тільки зайвий раз нам про це нагадує. Насамперед це необхідно для стабільності".

Простими словами, цей фрагмент означає "хто, якщо не я?".

Скільки вже Путін при владі?

Де-факто він керує країною вже 20 років, з 1999 року. 9 серпня його призначили першим заступником і виконувачем обов'язків прем'єр-міністра РФ, а в той же день президент Борис Єльцин назвав його своїм наступником.

Після офіційного відходу Єльцина 31 грудня 1999 року Путін став виконувачем обов'язків глави держави, а на позачергових виборах навесні 2000 року став повноцінним президентом. Двічі перемагав на виборах, але в 2008 року не балотувався, замість нього на пост зійшов Дмитро Медведєв. Путін залишився прем'єр-міністром на 4 роки.

Культ особистості продовжиться

Після реформи Основного закону термін Путіна обнулився знову, і повноваження збільшилися з 4 до 6 років. З 2012 по 2024 рік Володимир Путін буде повноправним президентом Росії. У разі успішної реформи Конституції, він зможе правити до 2036 року. При найбільш оптимальному для нього варіанті, при владі в одній країні він буде де-факто 37 років.

Що від цього Україні

Не складно припустити – політика РФ у цілому по відношенню до Києва не зміниться. Тобто всі заяви про "єдиний народ", "єдину мову" і так далі на найближчі роки будуть незмінними.

Аналогічна ситуація з Кримом і Донбасом. Анексований півострів повертати ніхто в Кремлі не збирається, щодо Донбасу істотних поступок не буде.

Можливо, що після вирішення питання з продовженням терміну продовжить експансію Європи й України, зокрема.

У Росії культ особистості Путіна вже можна порівняти з Йосипом Сталіним і Володимиром Леніним. Логічно, що після десятків років при владі авторитарних лідерів ідеологія в Кремлі не особливо зміниться.

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