Путін правитиме в Росії до 2036 року: з'явився невтішний прогноз

Президент РФ Володимир Путін правитиме в Росії ще два президентські терміни й залишиться у владі до 2036 року.

Про це йдеться в статті Bloomberg, чиї спеціалісти проаналізували зміни до конституції Росії.

"Рішення Конституційного суду – як і загальнонаціональне голосування за правки в Конституцію, які Путін назвав умовою – майже напевно буде сприятливим для Кремля в умовах щільно контрольованої політичної системи", – сказано в публікації.

Володимир Путін

Зазначається, що зміни в основному законі РФ дозволять 67-річному Путіну утримувати владу до 2036 року, коли йому буде майже 84 роки.

"Путін, який перебуває при владі з 2000 року, вже є найстарішим керівником Кремля з часів радянського диктатора Йосипа Сталіна", – зауважили автори.

Нагадаємо, що 10 березня президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися. В результаті Держдума проголосувала за правку про ануляцію попередніх президентських термінів у Росії.

Також було опубліковано повне відео й текст історичного виступу Путіна в Держдумі РФ.

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