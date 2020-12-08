Путіна "переховують" через COVID-19, він працює в копії свого кабінету – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін через пандемію COVID-19 більшу частину часу нібито проводить у Сочі, а робочі наради веде з кабінету, скопійованого з його офісу в підмосковному Ново-Огарьово.

Про це заявляється в розслідуванні "Проекта". На думку журналістів, Кремль не афішує справжнє місцезнаходження президента і саме для цього Путіну обладнали два однакових кабінети.

Розслідувачі звернули увагу на перельоти літака спеціального льотного загону "Россия" з номером RSD 143, на якому пересувається Путін. Вони знайшли нестикування із заявами Кремля про те, де працював глава Російської Федерації, і маршрутами президентського лайнера.

Один із перельотів літака RSD 143 Проект

Наприклад, 2 листопада Путін спілкувався через відеозв'язок зі школярами зі свого кабінету. На сайті пресслужби президента заявлялося, що онлайн-зустріч він провів у Ново-Огарьово.

Зустріч Путіна зі школярами Проект

Однак, джерела журналістів повідомили, що тоді Путін нібито був на своїй дачі "Бочаров Струмок" у Сочі на чорноморському узбережжі. Крім того, звідти ж до Петербурга на наступний день вилетів президентський літак.

"Проект" пише, що Путін живе в Сочі як мінімум із кінця літа-2020 року, але про це не хотіли повідомляти, оскільки всі чекали другу хвилю коронавірусу.

Кабінети Путіна Проект

"У такі моменти, за поданням Кремля, народ повинен думати, що президент перебуває в столиці або поруч із нею, розповідають два співрозмовники, знайомих із графіком глави держави, і топ-менеджер держкомпанії", – сказано в статті.

Зазначається, що з початку пандемії наживо Путіна бачить тільки знімальна група державної телевізійної компанії ВГТРК, що дозволяє приховувати справжнє місце перебування російського президента.

Нагадаємо, раніше Путін розпорядився почати масову вакцинацію жителів Росії від COVID-19 препаратом "Супутник V".

Деякі добровольці, які випробовували цей препарат, захворіли на коронавірус. Серед них – журналіст Олексій Пивоваров.

Як повідомляв OBOZREVATEL: