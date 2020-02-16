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16 лютого • оновлено в 08:17
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"Путін пожартував" про наддержаву з Білоруссю – економіст

2.7т
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Білоруський економіст, керівник аналітичного центру "Стратегія" Леонід Заїко заявив, що президент РФ Володимир Путін "пожартував", коли пропонував главі Білорусі Олександру Лукашенку об'єднати країни в наддержаву.

Союзна держава Росії та Білорусі, що існує де-юре, "ні до яких реальних наслідків не призведе, але Росія залишається сировинним енергетичним придатком Білорусі", – сказав він OBOZREVATEL.

"Путін, як майор КДБ, завжди говорить весело. Це звичка. Людина, яка працювала в КДБ, завжди жартує. Росія давно усвідомила і вирішила ліквідувати свою комуністичну інтернаціональну субстанцію. Ніякого інтернаціоналізму. Тільки національний інтерес. Тому ніякої "наддержави" не буде", – підкреслив він, коментуючи інформацію про те, що подібна пропозиція прозвучала на зустрічі Путіна і Лукашенка в грудні 2019 року.

Володимир Путін, Олександр Лукашенко, колаж

Володимир Путін, Олександр Лукашенко, колаж

Говорячи про союзну державу, Заїко сказав, що "вона нікому не заважає, тільки збільшує споживання кави і шампанського під час прийомів".

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За його оцінками, у білоруських еліт "немає ніяких ілюзій з приводу Росії, ніяких ілюзій з приводу Євросоюзу". "Еліти в Білорусі не вважають домінантою відхід в Європу. Для представника колгоспних еліт – Лукашенка – це теж не є домінантою. Ми мала країна з відкритою економікою, яка вибудовує власні шляхи розвитку і вибудовує стратегію сталого балансування з пріоритетом національних інтересів", – підкреслив експерт.

Як писав OBOZREVATEL, раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела в Кремлі повідомило, що президент Росії Володимир Путін кілька разів намагався переконати президента Білорусі Олександра Лукашенка об'єднати дві держави і створити наддержаву. 14 лютого Лукашенко заявив, що в керівництві Росії натякають на новий варіант створення "союзної держави": там хочуть приєднати Білорусь в обмін на єдині ціни на енергоносії.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
Новини Росії
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Это и так понятно, что пошутил - из двух запорожцев никак не сделать мерседес! Он, наверное ошибся, и хотел сказать - смехдержаву! К ней бы еще присоединить Узбекистан, КНДР, Таджикистан и Мокшостан будет в полном составе))
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Инкогнито Назар, ты хрюкай дальше. Твоя недострана даже запорожцы разучилась делать. Иди собаку продавай "за февраль"
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-она не шутит
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