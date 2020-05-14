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15 травня • оновлено в 12:31
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Путін здивував жартом про експерименти над тваринами. Відео

18.8т
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Президент Росії Володимир Путін пожартував про експерименти на мишах із людськими генами, заявивши, що такі дослідження викликають у нього "одночасно почуття благоговіння і тривоги".

Він також висловив надію, що "мишки" залишаться під контролем вчених. Про це Путін заявив на онлайн-нараді в четвер, 14 травня, з питань розвитку генетичних технологій у Росії, передає ТАСС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Володимир Путін

Володимир Путін

Ілюстрація

Директор Інституту молекулярної біології імені В. А. Енгельгардта РАН Олександр Макаров відзвітував про дослідження на гуманізованих мишах, у геном яких додають функціонуючі гени людини для пошуку лікування різних захворювань.

Путін назвав виступ дуже цікавим. "Я не знаю, як у кого, але в мене особисто, можу сказати, коли ви говорили про гуманізацію мишок, почуття благоговіння виникло, але і внутрішньої тривоги", – сказав президент РФ.

"Відразу генно-інженерна фантазія народжує найрізноманітніші образи цих гуманізованих мишок. Сподіваюся, що все це буде під контролем", – додав він.

Зі свого боку Макаров зазначив, що в Новосибірську лабораторним мишам встановлено пам'ятник, але для аналогічних досліджень використовують також кроликів, щурів, черв'яків і рибок.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Путін розгнівався на губернаторів і почав стукати кулаками по столу, вимагаючи виконати заходи з підтримки росіян під час пандемії.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
видео політика тварини Новини Росії
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