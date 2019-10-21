"Путін повинен схилити голову": пропагандисти осоромилися роликом про перемогу України

Російські пропагандисти на всю країну показали ролик з українським віцепрем'єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою, в якому він розповів про перемогу України.
Відповідне відео політик опублікував на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, пропагандист Артем Шейнін емоційно розповів про інтерв'ю Кулеби і вирішив показати уривок у своїй програмі.
Пропагандисти осоромилися роликом про перемогу України
Скріншот з відео
"Перемога для мене складається з трьох елементів. Перший – деокупація і реінтеграція Донбасу на правах децентралізованої частини України. Другий – повернення Криму. І третій – коли російський президент схилить голову перед монументом АТО (ООС)", – прозвучали слова Кулеби в перекладі.
Однак Шайнін схибив, пропустивши, що український політик говорив про "якогось" російського президента. У пропагандиста ж показали, що це повинен зробити Володимир Путін.
"Коли твою цитату про три кроки до перемоги України і російського президента, який повинен схилити голову, показали "на шару" на всю Росію", – відреагував Кулеба.
Тієї момент, коли задоволений роспропагандістамі👍 😁- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 21, 2019
У відео пояснення, чому: pic.twitter.com/wEHUxtNXOg
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандисти поширили відео, в якому хваляться міццю морського спецназу. Однак на кадрах відображені не росіяни, а українські військові.
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