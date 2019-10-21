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22 жовтня • оновлено в 00:50
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"Путін повинен схилити голову": пропагандисти осоромилися роликом про перемогу України

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Російські пропагандисти на всю країну показали ролик з українським віцепрем'єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою, в якому він розповів про перемогу України.

Відповідне відео політик опублікував на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, пропагандист Артем Шейнін емоційно розповів про інтерв'ю Кулеби і вирішив показати уривок у своїй програмі.

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Пропагандисти осоромилися роликом про перемогу України

Пропагандисти осоромилися роликом про перемогу України

Скріншот з відео

"Перемога для мене складається з трьох елементів. Першийдеокупація і реінтеграція Донбасу на правах децентралізованої частини України. Другийповернення Криму. І третійколи російський президент схилить голову перед монументом АТО (ООС)", – прозвучали слова Кулеби в перекладі.

Однак Шайнін схибив, пропустивши, що український політик говорив про "якогось" російського президента. У пропагандиста ж показали, що це повинен зробити Володимир Путін.

"Коли твою цитату про три кроки до перемоги України і російського президента, який повинен схилити голову, показали "на шару" на всю Росію", – відреагував Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандисти поширили відео, в якому хваляться міццю морського спецназу. Однак на кадрах відображені не росіяни, а українські військові.

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Особи
Дмитро Кулеба Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини Росії
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А, ну если "склонить голову" перед нацистами требуют не конкретно от Путина, а от некоего абстрактного "президента России", то тогда конечно...
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Ржака.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Уважаемый Кулеба, а х...йца отведать не изволите? Чтоб на что-то претендовать, надо было победить в 2014-м.
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