Путін потрапив у курйоз на параді ВМФ: не сподобався мікрофон. Відео

Новини Росії 13:49, 26.07.2020

Президент Росії Володимир Путін потрапив у курйоз, відкриваючи військово-морський парад до дня ВМФ РФ у Санкт-Петербурзі.

Під час звернення до службовців Військово-морських сил Путіну, мабуть, не сподобалося відлуння його голосу. Тому він почав рухати мікрофони на трибуні.

При цьому на мікрофони були надіті пухнасті насадки, що додавало комічності ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 липня в Санкт-Петербурзі пройшов військово-морський парад на честь дня Військово-морського флоту РФ.

На параді Путін раптом нагадав, що Антарктиду "відкрили російські моряки".

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