'Путін послав світу крик про допомогу, благаючи звернути на нього увагу'. Інтерв'ю з російським журналістом

Кремль зовсім розслабився, влаштувавши голосування за поправки до Конституції Росії щодо обнулення президентських повноважень Володимира Путіна. Якщо раніше там хоча б дбали про зовнішню картинку фальсифікацій своєї влади, то тепер їм стало абсолютно байдуже. Це погано не тільки для самої Росії, але і для її сусідів теж – запевнив в інтерв'ю OBOZREVATEL російський журналіст Олександр Кушнарь.

– Путін, обнуливши свої президентські повноваження, насправді програв, а не зміцнив свою владу?

– Якщо говорити про те, чи вдалося Путіну легалізувати своє вічне правління з точки зору юридичного оформлення, то цієї мети досягнуто. У мене не було жодних сумнівів, що йому щось завадить це зробити. У Росії вже давно зруйновані політичні механізми щодо запобігання подібним антиконституційним переворотам. З іншого боку, там немає і тих, хто готовий був би, як в Україні, взяти на себе відповідальність за "повалення" влади.

Не було жодної причини, з якої у Кремля могли виникнути якісь проблеми в рамках реалізації цього проєкту. Тому путінська адміністрація так знущально провела процедуру з голосування на референдумі. Але те, що країна, яка володіє таким великим ядерним арсеналом у світі, перетворилася на посміховисько – насправді страшно. Це показує, в якому стані перебуває Путін і ті люди, які правлять країною. Очевидно, що в Кремлі настала настільки серйозна інтелектуальна, професійна і моральна деградація. Здавалося б, неможливо уявити, що вони впадуть іще більше, але це постійно відбувається.

– Маєте на увазі сфальсифікований процес голосування за поправки до Конституції?

– Якби подібне сталося де-небудь у Північній Кореї, ми б посміялися. А тут у Росії люди голосували навіть без паспорта, без перевірок статусу тих, хто виконує функції представників виборчих дільниць і так далі. Не можна назвати інфраструктурою гараж, підвал або дитячий майданчик. Вийшло псевдоголосування.

І те, що такий процес відбувається в рамках обнулення президентства Путіна – яскрава ілюстрація ситуації в Росії. Саме так там проходитимуть наступні вибори і функціонування самої держави на всіх рівнях: на лавочках, у підвалах, у підворіттях, на парканах, під парканами. Ось це і є вся російська держава.

Конституція Росії "Билетик"

– До речі, пости і фотожаби в соцмережах, мовляв, на виборах просто кивніть, – яскраве тому підтвердження.

– Так, ось так і голосували за поправки. Але не тільки держава і керівництво деградували до такої міри, а й усі ці прислужники, бюджетники, готові продатися за жалюгідні гроші. Російське суспільство деградувало в цілому. На дільниці пішли не лише ті, кого зганяли. Киньте, це нісенітниця собача. Навальний, який говорить, що цих людей змусили, їх шантажують і так далі, вони підневільні, вони не самі... Та дурниці! На дільниці пішли дорослі і відповідальні люди і проголосували не "проти", а "за". Хоча були й такі, хто голосував "за", вважаючи, що в Кремлі вже все вирішено. Мовляв, раз Путін захотів залишитися, він залишиться.

Це ще означає, що Путін і його оточення абсолютно розслабилися. Якщо раніше вони хоча б дбали про те, щоб усе виглядало красиво, то тепер їм стало абсолютно байдуже. Вони зрозуміли, що з'їдять всі – і всередині Росії, і за її межами.

Насправді постконституційна реальність – це остаточна деградація і повна депрофесіоналізація російського керівництва. Водночас це і цементування керівництва, як сказав Пєсков. Це небезпечно як для самих росіян, так і сусідів Росії. Ситуація на Донбасі буде законсервована на довгі роки, а то й на десятиліття. Те ж саме стосується і Криму.

– Через те, що Путін у Росії – це назавжди?

– Так, адже якщо вони пішли на такий карикатурний хід, навіть не подбавши про його серйозне оформлення. Це говорить про те, що всі зрозуміли: їм взагалі нічого не загрожує, а при владі можна залишитися вічно. Сусідам Росії потрібно мати це на увазі. Не думаю, що буде ескалація. В Росії немає жодних сил, ні фінансових, ні військових, ні, найголовніше, моральних. Ось у 14-му році був драйв, а зараз він абсолютно втрачений.

CNN днями в своїй статті, посилаючись на високопоставлених чиновників адміністрації Трампа, написав, що Росія – це другосортна тоталітарна держава, яка слабшає, деградує і перебуває на схилі своїх сил. Там іще згадувалося, що вона виробляє всього лише 4% або навіть менше 4% світового ВВП. Це, власне, енергоресурси. Але якщо нафта знову впаде до 20 доларів – все, немає цих 4% ВВП.

– Тобто Путін не нападатиме на Україну, як би не шантажував різними військовими навчаннями?

– Так, деякі експерти вважають, що мало не у вересні Путін нападе на Україну, що знову буде ескалація... Але я в це не вірю. Повторюся, у Росії немає жодних сил. Країна, яка не здатна організувати фарс виборів, навряд чи здатна організувати щось подібне 14-го року. Тим більше, що загрожує новими санкціями.

Путінська стаття про перегляд Другої світової – це ж, насправді, крик про допомогу. Крик диктатора, який перебуває в ізоляції, який абсолютно деградував і відірвався від реальності. Він благає, щоб на нього звернули увагу. Якщо раніше він користувався військовою агресією, то тепер навіть на це не здатний. Він здатний тільки на дрібні капості, а ось розгорнути кампанію, яка б переламала хід війни – ні.

Тому Кремль зосередиться на утриманні своєї влади в Росії. На це у них ресурсів вистачить. А на якісь зовнішні агресивні авантюри – навряд чи. Ну, хіба що на підтримку тієї клоаки, яка сталася на Донбасі і в Криму. Туреччина показала, що теоретично з російськими військами можна впоратися досить легко. Тільки цим зараз займатися ніхто не буде. Сучасний світ живе за іншими правилами, нікому не потрібні конфлікти, тим більше військові. Всі ці зовнішньополітичні моменти будуть законсервовані на довгі роки, власне, до кінця правління Путіна.

Володимир Путін Главком

– Що тоді буде з самою Росією при таких розкладах? Вона буде такою, як існує в нинішньому вигляді чи все-таки можливі якісь зміни?

– Росія – це не щось тверде. Там немає ні держави, ні країни, ні щільного політичного і соціального поля. Все розповзається. Політична система повністю зруйнована, Путін керує всім у ручному режимі, починаючи від економіки і закінчуючи полагодженням пральної машинки в будинку у конкретної бабусі, яка звернулася до нього через гарячу лінію.

Часто прогнозують розповзання Росії як мінімум по межах внутрішньонаціональних структур. Об'єктивна реальність така, що ціла низка регіонів перебувають всередині держави за допомогою сили. У них є соціальний контракт із Москвою, відповідно до якого вона утримує ці території. По суті, Москва є окупантом щодо цілої низки республік, які перебувають всередині Росії.

Як тільки силовий інструмент ослабне, підуть розмови про вихід цих регіонів зі складу Росії. Дуже часто вони є донорами для російського бюджету. А якогось зв'язку між республіками з тим самим глибинним народом, як написано в новій Конституції – просто немає. По суті справи, це абсолютно окремі держави. Подивіться на Якутію, наскільки сильно вона відрізняється від решти Росії, хоча це Сибір, а не Кавказ.

Якщо до влади не прийдуть інтелектуали, професіонали, ліберали, то після Путіна або владу передадуть у спадок, але це означає продовження загнивання з остаточним вихолощенням всіх інтелектуальних ресурсів, або ж станеться соціальний вибух. За ним піде бунт, і, можливо, перебудова.