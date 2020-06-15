Путин идет на очень большой риск

Сегодня я хочу поговорить об убийстве.

Бывают убийства одиночные и массовые, непреднамеренные и умышленные.

1 июля и всю неделю до этого Путин будет осуществлять умышленное массовое убийство наших сограждан. Путин ещё раз показывает, что он – массовый убийца (на его руках и так уже десятки тысяч, если не сотни тысяч отнятых жизней, и все это знают).

Но прежде, чем перейти к Путину-убийце, я ещё раз хочу разъяснить, что будет происходить с 25-го июня по 1-е июля, и как к этому относиться, пишет Слава Рабинович на своей странице в Facebook.

Некоторые говорят: "Путин не собирается править до 2036 года. Он своим обнулением просто хочет сделать так, чтобы до 2024 года его не считали "хромой уткой"; он хочет предотвратить войну кланов, и он не будет пользоваться своим правом избираться снова в 2024 году".

Другие говорят: "Путин это делает только ради того, чтобы остаться у власти пожизненно, потому что он не может, не имеет возможности уйти с этой должности при своей жизни".

Эти два аргумента верны одновременно, и любое разделение этих двух аргументов, противопоставление их, превращение их в контраргументы – искусственно. Путин одновременно не хочет быть "хромой уткой", и Путин хочет править пожизненно (да, потому что он не может уйти, из-за своих преступлений).

Плебисцит 25-го июня – 1-го июля полностью незаконен, и принимать в нём участие ни в коем случае нельзя. Но при этом обязательно помнить и не забывать о следующем.

Все т.н. "поправки" в Конституцию, лживо названные Путиным "поправкой" – полностью незаконны. И по букве, и по духу, эти поправки коренным образом изменяют 1-ю и 2-ю главы Конституции, что, в свою очередь, противоречит требованиям 9-й главы Конституции, что, в свою очередь, требует написания и принятия новой Конституции, путём созыва Конституционного Собрания и, в последующем, проведением всероссийского всеобщего референдума, по Закону о референдуме (и по всем его правилам).

Внесение поправок в Конституцию возможно – но не так, как это делают Путин и его ОПГ, 206 штук скопом, с идиотско-балаганно-комической имитацией обсуждения в незаконном "Парламенте", который никто никогда не избирал. За один раз можно внести на обсуждение или только одну поправку, или несколько поправок сразу, но только при условии, что именно эти несколько поправок сразу увязаны между собой прямым смыслом. Иначе нельзя, никаких других вариантов Конституцией не предусмотрено. Поправка или связанные между собой поправки выносятся на обсуждение, и потом по ним голосуют Госдума, Совет Федерации и местные законодательные собрания по всей стране. После обсуждения, по одной, или по нескольким, связанным между собой.

Кроме того, нельзя выносить на обсуждение и принятие поправки "с голоса", как это было с Терешковой. Никакие и никогда.

Действующая Конституция не предусматривает возможность Путину занимать должность президента после 2008 года, ибо там ясно сказано, что "не более двух сроков подряд" (а это ещё более строго, чем просто "не более двух сроков"), и конституционный предел президентских полномочий Путина истёк в 2008 году. Если не ясно – обратитесь к авторам действующей Конституции и спросите их, что именно они имели в виду в статье 81 (части 3) 4-й главы главного закона страны. Пусть вам ныне живущие авторы Конституции объяснят, что это значит, и имели ли они в виду "а не подряд можно", в качестве лживой и незаконной трактовки для узурпации власти одним лицом и его группировкой (в данном случае – целой ОПГ). Мы ведь можем их спросить, не правда ли? Спросить именно их, потому что Конституционный суд мы спросить не можем – он был уничтожен Путиным и его ОПГ, и мы это хорошо знаем.

Поэтому не только плебисцит 25-го июня – 1-го июля полностью незаконен. Незаконен вообще весь процесс, от и до, и его абсолютно нельзя признавать. Путин совершает АНТИконституционный переворот и создаёт для себя и своей ОПГ всё больше и больше эпизодов по статье 278 УК РФ (до 20 лет тюрьмы).

Зачем Путину весь этот плебисцит, если "поправки" и так уже "приняты", хотя они и незаконные по содержанию, и приняты незаконным образом? Потому что он это понимает – всю незаконность своих преступных действий. И хочет получить якобы "одобрение народа", чтобы им размахивать. Типичная фашистская диктатура плебисцитарного типа.

И вскоре после этого незаконного плебисцита Россию накроет, конечно же, вторая волна эпидемии коронавируса. Полностью рукотворная. И, к удовольствию Путина, это произойдёт как раз к началу широкомасштабных протестов, которые он, под видом очередного недокарантина, запретит.

Теперь о Путине-убийце. О том, как Путин будет осуществлять умышленное массовое убийство наших сограждан с 25-го июня по 1-е июля.

Благодаря полнейшему отсутствию чёткого плана по борьбе с эпидемией коронавируса в России, ситуация на сегодняшний день – просто ужасная, особенно в регионах, где ежедневная (даже официальная) статистика идёт по нарастающей (ни о каком выходе на плато нет и речи). Данные по Москве, как и данные по регионам – полностью сфальсифицированы, причём в некоторых случаях они сфальсифицированы на порядки. И если и можно сейчас выдвинуть об этом какую-либо гипотезу – так это гипотезу о том, что, кроме эпидемии COVID-19, в России бушует ещё и эпидемия двусторонней пневмонии с очень высоким коэффициентом смертности. Именно так, в основном, путинские власти всех уровней скрывают истинные данные по заболеваемости и смертности COVID-19 в России. Это кроме палитры других способов, конечно – от грубого рисования цифр до полного "отрицалова" в некоторых экзотических местах нашей необъятной.

Благодаря незаконному путинскому плебисциту с 25-го июня по 1-е июля будут инфицированы сотни тысяч, если не миллионы людей; тысячи, если не десятки тысяч, из них, умрут – и умрут из-за этого.

И Путин прямо сейчас знает, что так и будет. И что они умрут. Путин – массовый убийца своих сограждан. Путин совершает умышленное массовое убийство своих сограждан. Наших сограждан. Нас и наших близких.

За это Путин тоже должен будет ответить. И для этого, и для всего остального, для нашей свободной жизни не под оккупантами, мы должны оказать Сопротивление путинской ОПГ. Настоящее Сопротивление. Бойкотировать его плебисцит, и – самое главное – публично не признавать никаких путинских изменений в Конституцию. Мы должны назвать Путина государственным преступником, предателем, клятвопреступником, узурпатором власти и убийцей, и оказать ему и его банде жёсткое Сопротивление.