Що стосується перспектив Навального вийти на свободу, то вони з моменту, коли він прийняв рішення прилетіти до Росії, дуже близькі до нуля.

Все це відбувається за рішенням Федеральної служби виконання покарань, яка вирішила той термін, який у Навального закінчився в грудні минулого року, раптово обміняти на реальний. Вона включила машину часу і минулий умовний термін вирішила поміняти на реальний.

Окрім того, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за іншою статтею. По умовному терміну йому загрожує ув'язнення 3,5 роки, а по кримінальній справі СК – 10 років.

У Путіна явно є бажання не випустити Навального на свободу до кінця його, Путіна, життя. Можна вважати, що Навальний отримає довічне – до кінця життя Путіна.

Взагалі, все це, починаючи з отруєння Навального і закінчуючи цією казковою історією з польотом літака... Адміністрація аеропорту "Внуково", на зразок того, як 1941 року погрожували збивати військові літаки з Німеччини, погрожувала збивати пасажирські рейси з Німеччини. Заради цієї спецоперації практично були припинені рейси в Хімки, був блокований аеропорт – я був свідком цього. В результаті літак посадили не в Хімках, а в "Шереметьєво".

І все це заради того, щоб якось позбутися від однієї-єдиної людини, яка просто мирно летіла до себе додому після того, як її намагалися вбити.

Безумовно, міжнародна критика зачіпає Путіна. Не можна говорити, що Путіну все одно. Це сприймається болісно.

Але насправді Путін перебуває в досить неадекватному стані. Якщо розмірковувати з точки зору здорового глузду, чи можна пояснити, навіщо Путін вкрав у України Крим? Навіщо він влаштував війну проти України? З точки зору логіки, здорового глузду це пояснити неможливо.

Все це відбувається на тлі повного розвалу всередині Росії. Проблема полягає в тому, що природні процеси йдуть таким чином, що Навальний починає становити все більшу і більшу загрозу. І те, що буде відбуватися в вересні цього року під час виборів до Держдуми Росії, передбачити досить складно. І звичайно, Навальний на волі не потрібен.

Але тут ситуація безвихідна, тому що Навальний і на волі не потрібен, і в тюрмі становить певну небезпеку.

Тому Кремль і діяв так у цій ситуації. Але діяв незграбно, топорно, досить безглуздо і абсолютно ірраціонально.

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