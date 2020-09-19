Путін порівняв творця смертоносної зброї з Корольовим і дав йому "бойову" нагороду

Дар'я Дурова Новини Росії 17:07, 19.09.2020

Президент Росії Володимир Путін нагородив творця гіперзвукового бойового ракетного комплексу "Авангард" Герберта Єфремова орденом святого апостола Андрія Первозванного з мечами.

Як повідомляється на сайті Кремля, глава РФ провів онлайн-зустріч із розробником зброї 19 вересня. Єфремов – конструктор ракетної та ракетно-космічної техніки, а також ексгендиректор, почесний генеральний конструктор і радник із питань науки "НВО Машинобудування" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Путін порівняв Єфремова з українським конструктором ракетно-космічних систем СРСР Сергієм Корольовим та назвав його нагороду "бойовою".

Зустріч президента РФ із Гербертом Єфремовим.
kremlin.ru

Як сказав російський президент, у грудні 2019 року перший полк ракет стратегічного призначення, оснащений системою "Авангард", поставлений на бойове чергування.

"У сучасних умовах для нашої країни це можна порівняти з реалізацією Радянським Союзом ядерного і ракетного проєктів, яку здійснили видатні радянські вчені Курчатов і Корольов.

Саме сьогодні мною підписано указ про нагородження вас орденом Святого апостола Андрія Первозванного з мечами. Ви повністю гідні цієї по суті бойової нагороди. Вона з мечами, бо ваша робота і всіх ваших колег, від генеральних конструкторів до робітників, на кшталт подвигу", – сказав Путін Єфремову.

Нагадаємо, Путін також заявив, що озброєння, подібного "Авангарду", "немає ні у кого в світі".

"Авангард" – російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою.

За словами Путіна, система "Авангард" із маневруючим гіперзвуковим блоком розвиває швидкість, в 27 разів більшу за швидкість звуку, що стало новим видом стратегічної зброї.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Росію у викраденні технології гіперзвукової зброї.

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