Путін попросив росіян підтримати обнулення термінів: у мережі збунтувалися.

Президент Росії Володимир Путін розлютив росіян, закликавши їх голосувати за поправки до конституції.

Так, у соціальній мережі Twitter російський пропагандист Дмитро Смирнов опублікував фрагмент відеозвернення президента РФ, а якому він біля Ржевського меморіалу закликав росіян голосувати.

"За останній час неодноразово звертався до вас щодо найбільш значущих для нашої країни питань. Сьогодні вважаю за необхідне зробити це знову. Ми голосуємо не просто за поправки, зодягнені в чіткі правові норми. Голосуємо за країну, в якій хочемо жити. З сучасною освітою і охороною здоров'я, з надійним соціальним захистом громадян, ефективною владою, підзвітною суспільству. Голосуємо за країну, за яку працюємо і яку хочемо передати нашим дітям і онукам", – сказав Путін.

Так, під постом росіяни звинуватили президента в тому, що він "вчепився за місце" і хоче будь-яким способом залишитися на посту глави держави. Деякі вважали цинічним те, що Путін для звернення вибрав саме меморіал загиблим солдатам.

"Вчепився за місце. Піти не можна залишитися!", "Ну от біля Ржевського меморіалу ми тебе ще не слухали, сподіваюся останню промову ти нам з клітки в суді штовхнеш", "Заспівав наш незмінний і це через майже три десятка років з того моменту як країну ламали через коліно. Тоді було все Ок. Голосуй у дворі, голосуй біля полкового сортиру, аби зберегти своє право і далі грабувати народ. РФ-ОПГ", "Так, цей той самий чоловік, який говорив, що категорично не згоден змінювати Конституцію і не буде цього робити. Чи не той?", "Як він з бункера вийшов або інсталяція?", "Антирадник №1 безсоромно використовує подвиг радянських солдатів для досягнення меркантильних цілей вузького кола дядьком і тіткою", "Звичайно вже проголосував проти його поправок. Навіщо мені генсек? Раніше він хоча б комуністичним, а зараз олігархічний" ,"Мерзкая дешевка..опять на тлі загиблих радянських людей..піарить продовження тотального грабунку країни. зубожіння і вимирання народу", – писали в мережі.

Путін попросив росіян підтримати обнулення термінів: у мережі збунтувалися Twitter Дмитрия Смирнова

Путін попросив росіян підтримати обнулення термінів: у мережі збунтувалися Twitter Дмитра Смирнова

Путін попросив росіян підтримати обнулення термінів: у мережі збунтувалися Twitter Дмитра Смирнова

Путін попросив росіян підтримати обнулення термінів: у мережі збунтувалися Twitter Дмитра Смирнова

Путін попросив росіян підтримати обнулення термінів: у мережі збунтувалися Twitter Дмитра Смирнова

Путін попросив росіян підтримати обнулення термінів: у мережі збунтувалися Twitter Дмитра Смирнова

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиціонер Юрій Медовар заявив, що голосування за поправки до Конституції РФ є незаконним по ряду причин. Опозиція не може вплинути на ситуацію – рішення вже прийнято. Крім цього, участь в голосуванні жителів анексованого Криму – ще одне джерело проблем для Кремля.