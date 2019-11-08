"Путін попереджав": Лавров зробив зухвалий натяк США

Росія приступає до розробки ракет середньої і меншої дальності як дзеркальна відповідь на дії США.

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає РІА Новини. Він також додав, що Росія не буде приєднуватися до договору про повну ліквідацію ядерної зброї.

"Оскільки США вже приступили до створення наземних ракет середньої і меншої дальності, ми, як попереджав президент Путін, діятимемо дзеркально", – заявив Лавров.

"Разом з тим з метою збереження вікна можливостей для пошуку шляхів підтримки та передбачуваності в ракетній сфері Росія прийняла рішення не заміщати наземні РСМД де б то не було, поки в тому чи іншому регіоні не будуть розміщуватися ракети аналогічного класу американського виробництва", – додав він.

Лавров зробив зухвалий натяк США

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня, президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

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