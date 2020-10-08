Представник Росії в ООН назвав подію з Навальний "низькопробною провокацією" щодо Росії. Ну, зрозуміло. Охочі побачити фарбу сорому або міну незручності на нашій державній фізіономії можуть розходитися. Кіна не буде.

... У перший раз я почув це, здається, після історії з "рязанським цукром". Або в дні викрадення Бабицького? Точно не згадаю. Але добре пам'ятаю цю інтонацію: ну все, тепер Путіну кінець. Він попався!

Попався на брехні, на провокації, на крові. А значить…

Ага, зараз.

Тобто, це в якійсь далекій ліберальної країні - там, де, по вєничці, панують "девальвація, безробіття і пауперизм", - будь-якому політику безсумнівно прийшов би кінець після першого ж такого попадалова на прямомій брехні, не кажучи вже про викрадення, вбивства і гексоген в підвалі житлового будинку.

Але для такої реакції суспільства потрібно, власне, суспільство. Потрібні натреновані м'язи зворотного зв'язку, автоматизм і сила цієї реакції. "А де їх взяти, коли їх немає?" - як питав з іншого приводу поет ...

Росія все це проковтнула. А потім проковтнула і не таке. Ті небагато, хто проковтнути не захотіли, були швидко загорнені під асфальт або викинуті геть. Начальницьке безкарне свинство стало нормою всередині країни, і Путін помаленьку почав впроваджувати цю норму в міжнародні відносини, де в перші роки прикидався слухняною дівчинкою.

Млява реакція світу на анексію Південної Осетії, "шрьодерізація" європейської еліти і загальний real politic швидко розбалували нашого нового імперця і дали йому відчути себе "царем гори". Освоївся тихоня, розібрався в світовому розкладі. Все вирішують великі батальйони, а значить, соромитися нікого. Умиються!

В цьому поточному розкладі позиція Путіна непереможна в принципі. Концепція називається - "божа роса". Ти йому факти – він тобі посмішкою: "всевивбрешеьте". Ти до нього з Жан-Жаком Руссо – він до тебе з відерцем гівна. Ти йому готуєш складний варіант захисту Грюнфельда – він просто одягає тобі дошку на вуха. І хто переміг?

Закінчиться все це, зрозуміло, погано, бо ще ніхто і ніколи не перемагав в протистоянні з усім світом, а вже й імперії були крутіші, і тирани талановитіші. Але щоб розуміти це, треба здобувати освіту не в вищій школі КДБ і розширювати своє уявлення про світ не в бесідах зі старцями. А нашому мешканцеві бункера, людині без інтернету, до сих пір, мабуть, здається, що кругом завжди буде субота, а у нього четвер. І що вдасться об'їхати закони світобудови на кривій козі ...

Втім, при таких можливостях шантажу, як у Росії, на його старечий вік абсолютної влади може цілком вистачити, а далі, здається, вже й не дуже цікавить нашого обнуленого титана.

Тому – ну попалися зі спробою вбивства Навального, ну і що? Ги-ги. А ви доведіть!

Це "ги-ги" - наша проблема, а не його.

Платити за рахунками нам.

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