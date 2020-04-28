У Росії планують із розмахом відсвяткувати День перемоги 9 травня, незважаючи на карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу COVID-19.

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Про це російський президент Володимир Путін заявив за підсумками наради з питань протидії поширенню вірусу в регіонах, передають РИА Новости. Він уточнив, що в параді візьме участь авіація, а на Червоній площі відбудеться акція "Безсмертний полк".

kremlin.ru

"Все, що планувалося на 9 травня, обов'язково відбудеться: парад на Червоній площі і "Безсмертний полк", але коли ми переконаємося, що ситуація безпечна", – сказав він.

Президент уточнив, що 9 травня в небі пролетять літаки і вертольоти, а на вечір у містах запланований святковий салют.

"Незважаючи ні на що, 9 травня назавжди в наших серцях, ми його відсвяткуємо, це священне свято", – наголосив Путін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії скасували проведення військового параду, а також акції "Безсмертний полк" на День перемоги 9 травня. Путін тоді заявив, що "ризики в зв'язку з коронавірусом не дають права проводити підготовку до святкування".

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