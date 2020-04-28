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28 квітня • оновлено в 20:33
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Путін пообіцяв із розмахом відсвяткувати "священне" 9 травня

8.5т
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У Росії планують із розмахом відсвяткувати День перемоги 9 травня, незважаючи на карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу COVID-19.

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Про це російський президент Володимир Путін заявив за підсумками наради з питань протидії поширенню вірусу в регіонах, передають РИА Новости. Він уточнив, що в параді візьме участь авіація, а на Червоній площі відбудеться акція "Безсмертний полк".

"Все відбудеться": Путін пообіцяв із розмахом відсвяткувати "священне" 9 травня

kremlin.ru

"Все, що планувалося на 9 травня, обов'язково відбудеться: парад на Червоній площі і "Безсмертний полк", але коли ми переконаємося, що ситуація безпечна", – сказав він.

Президент уточнив, що 9 травня в небі пролетять літаки і вертольоти, а на вечір у містах запланований святковий салют.

"Незважаючи ні на що, 9 травня назавжди в наших серцях, ми його відсвяткуємо, це священне свято", – наголосив Путін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії скасували проведення військового параду, а також акції "Безсмертний полк" на День перемоги 9 травня. Путін тоді заявив, що "ризики в зв'язку з коронавірусом не дають права проводити підготовку до святкування".

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
Завидуюет плесень. Самих-то даже в метро не пускают. И правильно! Не для безмозглых холопов русские вам метро строили :о))))))))))
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика! Чем ближе День Победы, тем сильнее корежит бaндeровских рагулей.
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Клим Чугункин, Дида на палку оденешь, выйдешь на параТ, и чем больше вашего скота выйдет тем будет лучше! Я искренне порадуюсь за ваш скот скрепоносый =))))
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0
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни укринци, посмотрите на Ю т у б: Я.Кедми: По своей политической подлости Зеленский превзошел Порошенко ____
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Zhikharev Dmitry, пнх пдр
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