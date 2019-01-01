''Путін, помри!'' Новорічне привітання президента РФ обернулося ганьбою

Президент Росії Володимир Путін потрапив у скандал з новорічним зверненням до росіян у 2019-му році. Опублікований на YouTube ролик засипали гнівними коментарями і поставили понад 50 тисяч дислайків.

Як звернув увагу користувач Facebook Vitaly Oi, всі негативні реакції і дислайки пізніше видалили, але при цьому залишився скріншот, на якому видно їхню кількість.

На момент написання новини ролик набрав понад 20 тисяч дислайків і 1,8 тис. лайків.

Слова зі звернення Путіна сильно розлютили росіян і багато вказали на той факт, що за його президентства бідність в країні тільки посилюється.

"У майбутнє" ми все одно прорвемося, але без тебе, твоїх друзів, твоєї бюрократії і твоїх "силовиків". Ти не Росія. Після тебе Росія залишиться і почне технологічно, культурно, економічно розвиватися, а люди багатіти. Але не завдяки твоїм зусиллям щодо нашого пограбування, а всупереч. І розвивати Росію будуть не чиновники, не православні козаки і байкери, не попи, не твої товариші по службі по КДБ, а знехтувані "креакли", яких ви грабуєте (інженери, вчені, технологічні підприємці)", - написав Vitaly Oi.

У коментарях до публікації з його думкою погодилися інші учасники: "Дуже точний аналіз всієї цієї мішури!", "Особливо лицемірно, підло і паскудно прозвучали слова про підвищення добробуту... Благо я вчасно зрозумів, що це він своїх злодіїв, віолончелістів, тренерів та інших чекістів мав на увазі. Напевно", "Підписуюся під кожним словом", "Коменти/лайки відключили, було 13к/ 75к".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко під час новорічного звернення проігнорував тему тіснішої інтеграції з Росією.

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