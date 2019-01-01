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''Путін, помри!'' Новорічне привітання президента РФ обернулося ганьбою

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Президент Росії Володимир Путін потрапив у скандал з новорічним зверненням до росіян у 2019-му році. Опублікований на YouTube ролик засипали гнівними коментарями і поставили понад 50 тисяч дислайків.

Як звернув увагу користувач Facebook Vitaly Oi, всі негативні реакції і дислайки пізніше видалили, але при цьому залишився скріншот, на якому видно їхню кількість.

''Путін, помри!'' Новорічне привітання президента РФ обернулося ганьбою

На момент написання новини ролик набрав понад 20 тисяч дислайків і 1,8 тис. лайків.

''Путін, помри!'' Новорічне привітання президента РФ обернулося ганьбою

Слова зі звернення Путіна сильно розлютили росіян і багато вказали на той факт, що за його президентства бідність в країні тільки посилюється.

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"У майбутнє" ми все одно прорвемося, але без тебе, твоїх друзів, твоєї бюрократії і твоїх "силовиків". Ти не Росія. Після тебе Росія залишиться і почне технологічно, культурно, економічно розвиватися, а люди багатіти. Але не завдяки твоїм зусиллям щодо нашого пограбування, а всупереч. І розвивати Росію будуть не чиновники, не православні козаки і байкери, не попи, не твої товариші по службі по КДБ, а знехтувані "креакли", яких ви грабуєте (інженери, вчені, технологічні підприємці)", - написав Vitaly Oi.

У коментарях до публікації з його думкою погодилися інші учасники: "Дуже точний аналіз всієї цієї мішури!", "Особливо лицемірно, підло і паскудно прозвучали слова про підвищення добробуту... Благо я вчасно зрозумів, що це він своїх злодіїв, віолончелістів, тренерів та інших чекістів мав на увазі. Напевно", "Підписуюся під кожним словом", "Коменти/лайки відключили, було 13к/ 75к".

''Путін, помри!'' Новорічне привітання президента РФ обернулося ганьбою
''Путін, помри!'' Новорічне привітання президента РФ обернулося ганьбою
''Путін, помри!'' Новорічне привітання президента РФ обернулося ганьбою
''Путін, помри!'' Новорічне привітання президента РФ обернулося ганьбою
''Путін, помри!'' Новорічне привітання президента РФ обернулося ганьбою
''Путін, помри!'' Новорічне привітання президента РФ обернулося ганьбою
''Путін, помри!'' Новорічне привітання президента РФ обернулося ганьбою

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко під час новорічного звернення проігнорував тему тіснішої інтеграції з Росією.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Росія
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Makc Махов
Makc Махов
Пу-тин Хуй-ло капут! Кацапстану позор! 🇷🇺😜🖕🏿😀😁🖕🖕🏼🖕🏼
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Ну а теперь на ютубе я увидел цифры долбоёба-старосты шоколадного, ссука, утритесь хахлы поганые! 617-ти понравилось, и 1111-ти кулями обложили алкоголика!
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Какая ахинея.новость достойная кастрюль
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Makc Махов
Makc Махов
Сергеев Антон, геев Питон, все Кацапы на защиту фюрера кацапского рейха Путина-хуйло! Хайль Путин! Пу-тин Хуй-ло капут! 🖕🏼🖕🇷🇺😁😀🇷🇺😀😁😁🇷🇺🖕😜
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