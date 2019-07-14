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"Путін помер": найпопулярніший за часів Майдану сайт втомився чекати смерті глави РФ

13.1т Читати матеріал російською

Популярний інтернет-сайт часів Майдану, де можна було поцікавитися, чи помер президент Росії Володимир Путін, більше не відповідає на питання про главу РФ.

Раніше під час перевірки даного питання можна було побачити відповідь: "На жаль, ще ні".

"Путін помер": найпопулярніший за часів Майдану сайт втомився чекати смерті глави РФ

Зараз можливості поставити питання більше немає:

"Путін помер": найпопулярніший за часів Майдану сайт втомився чекати смерті глави РФ
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Таким чином, питання про смерть російського лідера більше не стоїть - чи то через те, що він більше нікого не цікавить, чи то творці сайту зрозуміли, що він поки нікуди не подінеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ неодноразово потрапляла інформація про важкі захворювання російського президента.

Зокрема, у Путіна "діагностували" хвороба Альцгеймера, важке онкологічне захворювання - рак простати, а також хворобу рухового апарату

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ждун,это национальное,сколько сайтов почили в бозе,самый прикольный был про то,как русский флот из Севастополя уходит,а с берега неутешные шароварницы машут жовто-блакэтными платочками,эротика прям.
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
))))
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Вместо этого сайта , запустили сайт с вопросом: -"Ще не вмерла укроино?" -К сожалению, еще нет"
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