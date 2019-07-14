"Путін помер": найпопулярніший за часів Майдану сайт втомився чекати смерті глави РФ

Популярний інтернет-сайт часів Майдану, де можна було поцікавитися, чи помер президент Росії Володимир Путін, більше не відповідає на питання про главу РФ.

Раніше під час перевірки даного питання можна було побачити відповідь: "На жаль, ще ні".

Зараз можливості поставити питання більше немає:

Таким чином, питання про смерть російського лідера більше не стоїть - чи то через те, що він більше нікого не цікавить, чи то творці сайту зрозуміли, що він поки нікуди не подінеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ неодноразово потрапляла інформація про важкі захворювання російського президента.

Зокрема, у Путіна "діагностували" хвороба Альцгеймера, важке онкологічне захворювання - рак простати, а також хворобу рухового апарату

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