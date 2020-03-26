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26 березня • оновлено в 13:28
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Путін показав тривогу в зверненні до росіян через коронавірус – політик РФ

7.1т
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У зверненні президента РФ Володомира Путіна до росіян через пандемію коронавірусу в світі була помітна інтонація тривоги.

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На це звернув увагу російський політик Володимир Рижков в ефірі радіо "Эхо Москвы".

За його словами, всі очікували, що глава Росії традиційно запевнить, що в країні все під контролем, "всього 600 випадків, все готове з запасом", проте вийшло не так. Президент визнав, що Росія не може відгородитися від загрози, що нависла над світом.

Путін показав тривогу в зверненні до росіян

Путін показав тривогу в зверненні до росіян

zn.ua

"Я не перший день у політиці. Я багато чув різних текстів від наших великих начальників. Але я спираюся на свій життєвий досвід – я це сприйняв як досить тривожне звернення. І все, що говорилося загальний посил, що ситуація небезпечна. Він прийняв, що ситуація досить погана, дуже ризикована. Коли виступає президент зрозуміло, що текст ретельно готується", – прокоментував Рижков.

Він навів приклади: "Вкрай важливо запобігти загрозі швидкого поширення хвороби" це дуже тривожно звучить. Він не назвав далі Італію, Іспанію, але сказав, що те, що сьогодні відбувається в багатьох західних країнах і за океаном, "може стати нашим найближчим майбутнім" – від президента слова "найближче майбутнє" означає, що мова йде про дні і тижні, "бути вдома", "проявити відповідальність".

"У нас поки не введений жорсткий карантин, у нас м'які обмежувальні заходи, але вони досить масштабні і це показує, що стурбованість президента і вищого керівництва країни дуже висока. Тобто, найважливіше в цьому зверненні – інтонація. Інтонація тривоги", – резюмував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликало хвилю насмішок відео показового візиту Путіна до лікарні Комунарка, де лікують людей з коронавірусом. Російський президент приміряв на себе перед камерами захисний костюм і респіратор.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Путін Володимир Рижков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Дудко Олег
Дудко Олег
Искперды обоза также подловили Путина на том, что он открывал рот, когда говорил,фсе теперь.
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Разум Хохлов
Разум Хохлов
Путин переживает за Россию и россиян. Для кого-то это нечто удивительное?
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Че это за бред был? Зачем ЭТО вообще надо было писать? Конечно Россию не минует эта новая инфекция, весь мир переболеет и выработает иммунитет к новой заразе и потом она уже останется как обычная орви или сезонный грипп! При чем здесь вообще Путин или отдельно взятая страна РФ? Зачем на пустом месте создавать новости ни о чем?
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