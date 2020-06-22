Путін показав свій кабінет у Кремлі: журналісти помітили цікаві деталі. Фото

Президент Росії Володимир Путін показав росЗМІ свій кабінет, поскаржившись, що часто засиджується на роботі до ночі, а тому і ночує там. Журналісти ж звернули увагу на незвичні деталі, серед яких – плед із портретом глави РФ.

Апартаменти в Кремлі, де працює і відпочиває російський лідер, показав провладний пропагандистський канал "Россия 1". Фрагмент відео опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Тут я в основному з документами працюю. Закінчую достатньо пізно – пів на другу або о другій годині ночі", – сказав Путін, показуючи свій кабінет.

На уточнення, мовляв, "а як часто" він там ночує, глава РФ заявив, що "завжди".

Кабінет Путіна (Telegram-канал Дмитра Смирнова)

Водночас Смирнов у своєму Telegram-каналі вказав на дві цікаві деталі, які можна помітити на відео з Путіним.

Зокрема, в одному з кабінетів, де той, за його ж словами, ночує, є диван, над яким висить у людський зріст ікона із зображенням Ісуса Христа. А на дивані лежить покривало – із чорно-білим портретом самого ж російського лідера.

"Цікаво не те, що в особистому кабінеті Путіна на дивані лежить постер із зображенням Путіна. Цікаво, що він там лежить багато років. У виданому три роки тому фільмі Олівера Стоуна постер лежав на тому ж самому місці, як і портрет батька і образ на стіні", – підкреслив Смирнов.

Журналісти помітили цікаві деталі в кабінеті Путіна (Telegram-канал Дмитра Смирнова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Росії Володимир Путін зізнався, що у вільний час любить слухати музику і займатися спортом.