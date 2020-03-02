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2 березня • оновлено в 09:46
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Путін похвалився унікальною зброєю в інтерв'ю ТАСС і налякав США

4.5т
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Росія створила унікальні системи наступальної зброї, яких немає в світі, щоб нікому не спало на думку напасти на Москву.

Про це президент Росії Володимир Путін заявив в інтерв'ю ТАСС. (Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це взагалі унікальна ситуація, такого не було ніколи. Це, перш за все, я маю на увазі, звичайно, гіперзвукові ударні комплекси, в тому числі міжконтинентальної дальності. У нас 2000 року армія була мільйон триста з гаком тисяч чоловік, зараз мільйон з невеликим. Тільки на відсоток на рік ми збільшили сучасність нашої техніки, їх всього було 6% сучасної техніки. А зараз, знаєте, скільки? Майже 70", – заявив Путін.

Він додав, що Росія ні з ким не збирається воювати.

"Ми ні з ким не збираємося воювати, але ми створюємо таку ситуацію в сфері оборони, щоб нікому в голову не прийшло воювати з нами. І ось у нас створилася унікальна зараз ситуація, такого не було в новітній сучасної історії Росії, ми завжди зі стратегічної зброї наздоганяли наших, ну, умовно скажемо, конкурентів. Атомну бомбу спочатку зробили американці, ми наздоганяли потім, засоби доставки у вигляді стратегічної авіації – американці, ми наздоганяли. Ракети спочатку вони зробили, ми наздоганяли. Ми вперше з вами створили такі системи ударної наступальної зброї, яких немає в світі. Тепер вони наздоганяють нас", – підсумував Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що йому подобається тотальний контроль над чиновниками всіх рівнів, оскільки без цього вони розслабляться.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"... никто нас не слушал. Так послушайте сейчас" (путя). "Союзмультфильму" заказаны новые серии мультиков - теперь про "уникальное наступательное оружие".
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Одиозный Сергей, Про Крымский мост посты свiдомо MAHДАйнутой мpaзoты напомнить???
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Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Каструлеголовые любили алкаша Порошенко,а сейчас вылизывают Зеленского.
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Deuse Sem
Deuse Sem
...жуть. Кому эта дыра с названием Москва (Россия) нужна? Её подводят к тому моменту, когда ваши императоры будут менять боеголовки на "ножки Буша". Мне ваш даже не жаль.
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Deuse Sem, ты отстал от жизни. Сейчас Россия экспортирует курятину в США.
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