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23 грудня • оновлено в 19:07
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"Застряг на темі сексу": Путін знову відзначився непристойним жартом. Відео

2.6т
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Президент Росії Володимир Путін пожартував, що демографічну проблему в країні допоможе вирішити розведення равликів, які є афродизіаком, тобто стимулюють статевий потяг.

Так, у понеділок, 23 грудня, російський глава влаштував зустріч із представниками громадськості з питань розвитку сільського господарства та сільських територій у РФ в Республіці Адигея (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Про равликів заговорив фермер із Московської області Сергій Балаєв, який попросив включити їх розведення в перелік видів сільгоспдіяльності.

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"Я згоден... Равлики – це хороший, поживний біологічний продукт", – відповів на це Путін.

Фермер нагадав, що равлики також є афродизіаком, після чого президент Росії пожартував:

"Чули, мужики? Всі на равликів! Вирішимо заодно й демографічну проблему... Діма, обов'язково, тобі теж стане в нагоді (звертаючись до міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, – ред.)".

Володимир Путін

Володимир Путін

Newsonline24.com

"Путін знову похабно пожартував. Здається, це вже дійсно повноцінна деменція: він застряг на темі сексу безвідносно до обставин, оточення, аудиторії", – відреагував на своєму Telegram-каналі український блогер, політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Застряг на темі сексу": Путін знову відзначився непристойним жартом. Відео

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на виставці сільгосппродукції Володимир Путін пожартував про ковбасу, висміявши представника глави Кремля в Південному федеральному окрузі Володимира Устинова.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
курйоз видео Новини Росії сільське господарство
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hunt andres
hunt andres
Убогие ха хлы))((
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1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Оно и видно, что вонючие Кацaпы имеют вату в голове и интеллект улитки!
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Это хох лам надо рекомендовать, а то их все ипут, а они никого не могут
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4
4
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Джонсон Саймон Ф., ", малахольная латентная петушара.", Самокритично, нечего и добавить.
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3
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ще не вмерла, фуй ты сосешь, мент поганый. Улиток ждут другие.
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1
4

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