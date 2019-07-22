"Путін погодиться": Ілларіонов повідомив деталі секретних переговорів по збитому Boeing

Заступник глави російського МЗС Олександр Грушко зізнався, що їх сторона веде закриті консультації з Нідерландами по збитому над Донбасом Boeing MH17.

Про це на своїй сторінці в LiveJournal написав російський економіст Андрій Ілларіонов, припустивши, що незабаром уряд Росії може заявити, "через принципи гуманізму ми готові виплатити компенсацію родичам жертв аварії".

Нагадаємо, що Ілларіонов одним з перших почав стверджувати про закриті перемовини поміж РФ, Нідерландами і Австралією щодо збитого Boeing. Нібито російське керівництво готове виплатити грошову компенсацію родичам жертв аварії, але визнавати провину не буде. Переговори стартували чотири місяці тому, в березні. А вже 28 червня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провів таємну зустріч на цю тему з президентом Володимиром Путіним, про яку стало відомо тільки через три дні.

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"Ще через пару днів редактор "Ехо Москви" Венедиктов підтвердив факт переговорів. Мовляв, Нідерланди і Австралія розуміють, що визнання державної відповідальності за збитий літак – юридично складна процедура, але вони хочуть знайти рішення, яке відновить справедливість. Тому пропонують Росії виплатити компенсацію, на що та може погодитися", – повідомив Ілларіонов.

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За його словами, виходячи з цих фактів, можна припустити, що російський уряд, нібито з глибокої прихильності принципам гуманізму, прийняв рішення про виплату компенсації. І незабаром про це буде заявлено через офіційних спікерів Москви – Марію Захарову або Дмитра Пєскова.

"Кремлівські тролі та ольгинські боти можуть продовжувати засмічувати публічні майданчики байками про українські Буки, льотчиків Волошиних, іспанських диспетчерів, але їх старші товариші із Кремля і МЗС вже давно ведуть змістовні переговори про розміри компенсацій родичам жертв і способіх понесення Росією державної відповідальності за збитий МН17" , – підсумував Ілларіонов.

Як повідомляв Обозреватель, Росії може вдасться уникнути відповідальності за збитий Boeing. За словами експерта, початок судового процесу може тривати мінімум п'ять років, але остаточної крапки не поставить.

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