Путін подзвонив Лукашенку через вагнерівців: хоче вирішити все по-братськи

Олексій Тітофф Новини Росії 14:02, 7.08.2020 Оновлено: 14:17, 7.08.2020

Президент РФ Володимир Путін обговорив з главою Білорусі Олександром Лукашенком затриманих в Мінську найманців ПВК Вагнер.

Як повідомляє пресслужба Кремля, розмова пройшла в телефонному режимі.

"Обговорено актуальні питання подальшого розвитку братерських російсько-білоруських відносин. Проведено обмін думками у зв'язку з недавнім затриманням на території Республіки 33 російських громадян. Виражена впевненість, що ситуація, яка склалася буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн", – йдеться в повідомленні.

У Кремлі відзначили, що Росія зацікавлена в збереженні в Білорусі стабільної внутрішньополітичної ситуації і проведенні майбутніх президентських виборів в спокійній обстановці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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