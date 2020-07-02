Путін подякував росіянам за обнулення: в мережі лідера обізвали "шахраєм"

Звернення президента Росії Володимира Путіна до росіян з вдячністю за їх підтримку змін до Конституції РФ викликало бурхливу реакцію в соцмережах.

Багато користувачів не повірили в достовірність результатів голосування, заявивши, що вони липові.

"Володя вона намальована. Масштаб фальсифікацій побив усі рекорди. Перемога піррова ", – написав Олег Биков.

Росіяни не вірять в чесність голосування і обіцянки глави держави (Twitter)

Росіяни не вірять в чесність голосування і обіцянки глави держави (Twitter)

Росіяни не вірять в чесність голосування і обіцянки глави держави (Twitter)

Росіяни не вірять в чесність голосування і обіцянки глави держави (Twitter)

Хвилю обурення у російських користувачів викликали слова Путіна про те, що "сучасна Росія ще формується і переживає стадію становлення, багато поки зроблено на живу нитку".

Росіяни не вірять в чесність голосування і обіцянки глави держави (Twitter)

Росіяни не вірять в чесність голосування і обіцянки глави держави (Twitter)

Росіяни не вірять в чесність голосування і обіцянки глави держави (Twitter)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кремлі голосування за поправки до Конституції назвали "тріумфом довіри" до президента Володимира Путіна.