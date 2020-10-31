Путін придумав нову довічну посаду для експрезидентів РФ

Глава Росії Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт закону про порядок формування Ради Федерації, який передбачає, зокрема, пост довічного сенатора для експрезидентів.

Документ був опублікований на сайті нижньої палати парламенту. Відповідно до законопроєкту, колишній президент РФ зможе претендувати на цей пост протягом трьох місяців із дня припинення виконання повноважень глави держави.

Крім того, експрезидент, який став сенатором, збереже всі соціальні та інші гарантії, передбачені законодавством для колишнього глави держави.

Довічними сенаторами можуть бути призначені і громадяни, які мають видатні заслуги перед країною в сфері державної та громадської діяльності.

Також законопроєкт передбачає наступне:

Засуджені за злочини середньої тяжкості не зможуть стати сенаторами протягом 5 років.

Глави суб'єктів Федерації отримають можливість призначати сенатором депутата Держдуми, обраного за їхнім одномандатним виборчим округом.

Ценз осілості для федеральних держслужбовців фз чином радника 1 класу і співробітників Росгвардії можуть скасувати.

Можливе розширення переліку підстав для дострокового припинення повноважень сенаторів і депутатів. Новою підставою можуть стати факти недотримання сенаторами чи депутатами вимог, обмежень і заборон для осіб, які претендують на здійснення повноважень парламентаріїв.

Глава комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас при цьому заявив, що обидві палати парламенту планують прийняти проєкт закону в найкоротші терміни. "Приймемо до кінця року", – сказав він ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 25 червня до 1 липня проходило всеросійське голосування за поправки до Конституції. В результаті зміни торкнулися статті 81, присвяченій допустимій кількості президентських термінів.

За даними Центрвиборчкому РФ, "за" поправки проголосували майже 78% росіян.