Президент Росії Володимир Путін не може підвищувати свій рейтинг за допомогою військових операцій щодо країн-сусідів, так як всі вони добре підготовлені до вторгнення.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський політолог Дмитро Орєшкін. На його думку, "допомогу" Кремля вже всюди чекають, це означає, що анексія за кримським сценарієм неможлива ні в якому напрямку (повний текст блогу читайте тут).

Володимир Путін головком

"Не дивлячись на те, що" геополітичні перемоги "в Росії цінуються вище, ніж реальні досягнення в економіці або новини з поля в стилі "ми як і раніше круті, нас всі бояться", Путін більше не зможе почати четверту війну для підняття свого рейтингу. Це спрацювало у випадку з війною в Чечні, Грузії і в Україні, але ефект від "кримнаш" йому не повторити. Росію всюди "чекають", країни-сусіди добре підготовлені. Приєднати Білорусь або перемогти когось йому вже не вдається", – запевнив Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російського опозиційного політика і колишнього полковника ФСБ Геннадія Гудкова, зміни в російську Конституцію, запущені з середини січня, пройдуть в два етапи і фактично увічнять владу чинного президента Володимира Путіна.

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