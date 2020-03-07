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7 березня • оновлено в 09:33
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Путіну більше не вдасться "кримнаш", його всюди "чекають" - Орєшкін

7.4т
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Президент Росії Володимир Путін не може підвищувати свій рейтинг за допомогою військових операцій щодо країн-сусідів, так як всі вони добре підготовлені до вторгнення.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський політолог Дмитро Орєшкін. На його думку, "допомогу" Кремля вже всюди чекають, це означає, що анексія за кримським сценарієм неможлива ні в якому напрямку (повний текст блогу читайте тут).

Володимир Путін

Володимир Путін

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"Не дивлячись на те, що" геополітичні перемоги "в Росії цінуються вище, ніж реальні досягнення в економіці або новини з поля в стилі "ми як і раніше круті, нас всі бояться", Путін більше не зможе почати четверту війну для підняття свого рейтингу. Це спрацювало у випадку з війною в Чечні, Грузії і в Україні, але ефект від "кримнаш" йому не повторити. Росію всюди "чекають", країни-сусіди добре підготовлені. Приєднати Білорусь або перемогти когось йому вже не вдається", – запевнив Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російського опозиційного політика і колишнього полковника ФСБ Геннадія Гудкова, зміни в російську Конституцію, запущені з середини січня, пройдуть в два етапи і фактично увічнять владу чинного президента Володимира Путіна.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Російська воєнна загроза
Особи
Володимир Путін Дмитро Орєшкін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії війна
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
С автором я не согласен. Зеленский в Украине посеял разброд и шатания в народе, никто не понимает его политики, цели и задачи государства не ясны, во власть возвращаются одиозные фигуры времен Януковича, ВСУ дезориентированы внешней политикой, СБУ под чутким руководством друзей с Квартала-95 превратилось в аморфную организацию, неудачи нового Кабмина, падение ВВП, ухудшение состояния экономики, назначения непонятных персон только ухудшает внешнеполитическую и внутреннюю ситуацию в стране. Поэтому сейчас у пУтина, благодаря Зеленскому, появился реальный шанс захватить Украину - неожиданное военное вторжение и Украина будет завоевана в течение 5 дней.
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Бред трусливых подонков!!!!
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