Путін сказав "треба!" – Собянін відповів "є!". Не встиг Путін дати доручення почати масову вакцинацію, як буквально на наступний день мер Москви Сергій Собянін повідомив, що в Москві вже все почалося, пише Ігор Яковенко для Блогу. – "З метою обкатки величезного механізму масової вакцинації ми відкриваємо електронний запис на щеплення для працівників освіти, охорони здоров'я всіх форм власності, а також для працівників міських соціальних служб, починаючи з 4 грудня 2020р", – оголосив Собянін.

Тут ключові слова "з метою обкатки". Вчителі, лікарі та соціальні працівники мають розуміти, що їх в черговий раз використовують як засіб. На цей раз в якості "кошти обкатки". Чи не звикати...

Вакцина "ГамКовідВак" ("Супутник V") була зареєстрована 11 серпня. Дуже важливо було встигнути першими. Тому "Супутник". Ми – перші в космосі, тепер – перші на ковідному фронті. Реакція лікарської спільноти на "лідерство" Росії в гонці вакцин була, м'яко кажучи, стриманою.

Більшість російських медиків, опитаних сервісом "Довідник лікаря" 14 серпня 2020 року, заявили в опитуванні, що не готові зробити щеплення Гам-КОВІД-Вак. З 3040 учасників дослідження негативно на це питання відповіли 52%, згодні на вакцинацію 24,5%. Більше 66% респондентів заявили про недостатність даних про ефективність вакцини, 48% висловили недовіру до цього засобу в зв'язку з настільки короткими термінами його створення.

Вельми негативні відгуки на "Супутник V" надійшли і від міжнародного медичного співтовариства.

Після того як в престижному журналі The Lancet була опублікована стаття, присвячена клінічним випробувань російської вакцини, у італійських лікарів виникли певні запитання з приводу некоректних, на їхню думку даних статистики, наведених в статті і вони написали з цього приводу відкритого листа, в якому детально аргументували свої сумніви. Журнал The Lancet опублікував цей лист, пославшись на те, що завжди готовий підтримати наукову полеміку. Відповідь розробників російської вакцини була витримана в дусі російського МЗС і його офіційного представника Марії Захарової:

"НІЦЕМ ім.Гамалії категорично відкидає звинувачення в недостовірності статистичних даних, опублікованих в журналі The Lancet. Ми представили саме ті дані, які отримали, а не ті, які повинні подобатися італійським експертам".

Жодного слова по суті питань закордонних лікарів розробники вакцини не вимовили. Спроба італійських лікарів вести з російськими колегами розмову на професійній мові успіхом не увінчалася.

Російське слово "супутник" увійшло в іноземні мови після того, як 4.10.1957 був запущений на орбіту перший в історії людства штучний супутник Землі. Тієї країни, в якій відбулася ця подія, немає вже майже 30 років. Держава, яка оголошує себе спадкоємцем СРСР, експлуатує минуле, намагаючись приписати собі колишні досягнення, головними з яких є Перемога і Космос.

На базі Перемоги створений язичницький культ "победобесія". А Космос... Той "Супутник-1", який став причиною однієї з небагатьох російських мовних інтервенцій в іноземні мови, був результатом зусиль таких людей, як Сергій Павлович Корольов і Мстислав Всеволодович Келдиш. А в путінській Росії космосом займається Рогозін. Відчуйте різницю...

А ще ім'я Sputnik отримав один з найбільш мерзенних інструментів російської брехні і виробництва фейків для зарубіжної аудиторії. Назва для цього дітища Дмитра Кисельова (генеральний директор) і Маргарити Сімоньян (головний редактор) придумала Симоньян. "Я вирішила, що це єдине російське слово з позитивною конотацією, і його знає весь світ", - пишається Маргарита Симонівна.

Ну, що ж, їй є чим пишатися. Тепер це слово досить сильно змінило конотацію. А після того, як цим ім'ям назвали скоростиглу російську вакцину, залишки "позитивної конотації" можуть взагалі зникнути.