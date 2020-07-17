Путін почав раптову перевірку військ і флотів

Росія почала термінову перевірку військ декількох військових округів і флотів за дорученням президента Володимира Путіна.

У рамках масштабної перевірки в РФ мають намір провести 56 тактичних навчань. Про це заявив російський міністр оборони Сергій Шойгу, передає ТАСС.

"Відповідно до рішення Верховного головнокомандуючого Збройними силами Російської Федерації проводиться раптова перевірка військ Південного (у нього росіяни включають і анексований Крим. – Ред.) і Західного військових округів, окремих з'єднань центрального підпорядкування, Повітряно-десантних військ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів", – повідомив він.

За його словами, захід сплановано для оцінки здатності ЗС "забезпечити військову безпеку на південному заході Росії", де нібито зберігаються серйозні загрози терористичного характеру. Також росіяни планують підготуватися до стратегічних командно-штабного навчання "Кавказ-2020", запланованих на вересень 2020 року.

Зазначається, що для виконання поставлених Путіним завдань Шойгу доручив Генштабу ВС РФ організувати перевірку і контроль дій військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовий експерт Олег Жданов заявив, що масштабні російські військові навчання "Кавказ-2020" не становлять загрози для України з точки зору можливого настання.