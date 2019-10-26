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26 жовтня • оновлено в 16:01
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Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналіст Всі статті автора

Путин по-царски простил миллиарды долгов новоиспеченным братьям

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Вращая глобус, китайцы объяснили, почему проклятые американцы не решаются напасть на "великую Россию". Оказывается, захватчиков в пробковых шлемах останавливает мощь российских стратегических ядерных сил. То есть, им не наплевать на диких папуасов, истошно пляшущих джигу вокруг ядерного костра, а они, видите ли, боятся. Крутят пальцем у виска и не решаются напасть, пишет Саша Сотник для Сотник ТВ. - По данной логике злобные "америкосы" должны были давно захватить Норвегию, где нефтяное процветание зашкалило настолько, что минимальное пособие по старости составляет 50 тыс. долларов в год на человека. Но нет: враг сосредоточился на "территории истинной лапотной духовности", где каждый день отмечен новым воплем от очередного прорыва.

О том, что дамбу под Красноярском прорвало не просто так – догадываются многие, просто говорить об этом не принято. Следы интересантов заметаются профессионально: то рассказывают о пропавшем вагоне с золотом, то обнаруживают и тотчас арестовывают сейф с 18 килограммами презренного металла. А ведь история банальна и проста: мы имеем дело с рейдерским захватом старательской артели. Хотите услышать имя заказчика? – потерпите, и через какое-то время узнаете, кто стал обладателем этой золотоносной жилы. Люди – не в счет. Когда в России ценили жизнь, если это – не высокопоставленная тушка?

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А главное чучело скрепной империи в последние дни, аки сова, натягивалось на глобус. Точнее – на Африку. Стремление покрыть и оплодотворить Черный континент семенами векового братства проявлялось давно и вот, наконец, весь политический зверинец задышал по-пригожински, в унисон с понаехавшими диктаторами. Расистку Роднину в Сочи до саммита не допустили, ибо негоже перед альфа-самцами бананами размахивать. Роль приманки выполнили 20 миллиардов долларов, которые Путин по-царски простил новоиспеченным братьям. В каком-то смысле, ход грамотный, хотя и ущербный: когда тебя никуда не зовут, приходится самому высасывать из пальца международную повестку, оплачивая её театральную реализацию из собственного кармана.

Ведь никто всерьез не верит, что это – реальный геополитический прорыв! Хотя дедушка у нас внушаемый, может и поверить. И вот к нему уже ведут на веревочках дрессированных мартышек, изображающих уважение и тянущихся за сладкой подачкой. Эти особи не привередливы – чай, не китайцы какие-нибудь, которым все богатства Сибири подавай. К этим людоедским режимам – никакого человеческого внимания от цивилизации, а ведь им еще хуже: у бедолаг даже ядерной бомбочки нет, чтоб из пещеры помахать – вот и маются. Хорошо, что теперь у них есть плешивая сова – так отчего бы не натянуть её на самоё себя, прикинувшись Межконтинентальным Союзом Канибалов?

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Бедная Россия даже не представляет, как это жить своей жизнью

На фоне "прощенной царём Африки" непрощенная Россия выглядит изнасилованной замухрышкой. В Новокузнецке возбудили дело о неуважении к власти. На сей раз её "не уважил" сирота Игорь Горланов, который долгие годы не может получить жилье, положенное ему по закону. Потеряв веру в систему, отчаянный парень записал видеоролик, где порвал Конституцию России. А вот если бы он пришел в местную Администрацию и порвал бы пару чиновников – проблема решилась бы мгновенно. Лет на "цать" крышу над головой государство обеспечило бы в принудительном порядке. А так – только штраф. Дерзайте дальше, юноша! Вот старый уголовник Евгений Пыльнев, судимый еще в 80-е годы за хищения государственного имущества, дерзнул и вступил в "Единую Россию". Теперь он – уважаемый в Волгограде единоросс, возглавивший в областной Думе комиссию по борьбе с коррупцией. Всмотритесь в эту ушастую задницу и поймите, наконец, что это – самая честная жопа города. Именно в ней скоро окажется вся волгоградская коррупция!

Главное – верить и не смущать душу грешную, подвергая сомнению чистые помыслы режима. По данным очередного опроса Левада-центра, больше всего (63%) россиян доверяют армии. И это логично: кто же еще зачищает на дальних подступах опасных для России-матушки украинских бендеровцев и сирийских женщин да детей? На втором месте по доверию – главный "отпускатель долгов" Владимир Путин. 60% обитателей "зоны РФ" верят ему аки апостолу Петру, что вот-вот распахнет перед ними райские врата. ФСБ и другим спецслужбам доверяет 48% спец-опрошенных, полиции – 32%, законодательной ветви власти (Госдуме и Совету Федерации) – 24%. Ничто не колеблется, не пенится и не кипит.

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В России стремительно сокращаются доходы от экспорта нефти и газа

Прикормленные социологи формируют приятную для диктаторского глаза "картину маслом", когда доведенный до животного состояния "лохторат" признается, что "совсем не доверяет политическим партиям", не отдавая себе отчета в том, что именно уничтожением реального политического поля её любимый спец-прощелыга и занимался все последние 20 лет. А, поскольку поляна уже зачищена до блеска – осталось лишь разогнать СПЧ – этот невнятный атавизм, что вечно воспаляется по вопросам каких-то там прав непонятных людей. Неужели вы еще не всосали, что на "зоне" права приведены к общему знаменателю? Суще глупые бесконвойники. Изыди, Федотов, вместе со свой Шульман. Пришло время права доморощенных мафиози защищать, несправедливо задержанных в Испании. Вот кто ущемлен по-настоящему – век воли не видать!..

"Околокремля" продолжают шептаться: ищет себе Путин преемничка или не ищет? Пропагандист Киселев на встрече с будущими плечевыми с журфака МГУ орально пощекотал эрогенную зону Кремля: "Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти". И вот уже Песков, раскрасневшись от возбуждения, возвестил: "Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла… Все занимаются напряженной работой…" Еще как занимаются. Напряженно мониторят, неустанно вбрасывают и активно разводят политических кроликов. И сытно, и нескучно: ведь это так весело – дурака натягивать на глобус!

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Автор
Саша Сотник Саша Сотник
Теми
Російська воєнна загроза російська економіка
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: sotnik-tv.com
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Неа Скотник, кроме плюсиков свиноpылые тебе ничего не переведут. Зря попрошайничаешь!)))))
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