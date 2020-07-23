Путін після санкцій США нагородив Кадирова званням генерал-майора. Документ

Главі Чечні Рамзану Кадирову присвоїли військове звання генерал-майор. Указ про це підписав президент РФ Володимир Путін.

Знімок наказу Кадиров опублікував на сторінці в Instagram. Він повідомив, що Путін особисто зачитав йому указ телефоном.

"Вчора я мав честь прийняти привітання у зв'язку з присвоєнням військового звання генерал-майора особисто від президента Росії, Верховного Головнокомандувача Володимира Путіна. Я сприйняв звістку про це рішення, як і належить за статутом, по стійці "струнко", – написав Кадиров.

Подякувавши президенту РФ за високу оцінку його роботи, Кадиров іще раз нагадав про те, що він, як вірний піхотинець Путіна, "готовий виконати його наказ найбільш підвищеної складності на будь-якому континенті".

Відзначимо, що генерал-майор Рамзан Кадиров числиться як боєць Росгвардії.

Путін зачитав наказ Кадирову по телефону (Instagram ya_pomoshnik_kra_95)

Кадиров подякував президенту РФ (Instagram ya_pomoshnik_kra_95)

Глава Чечні назвав себе "вірним піхотинцем Путіна" (Instagram ya_pomoshnik_kra_95)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Держдепартамент США вніс главу Чечні Рамзана Кадирова до "чорного списку" осіб, яких звинувачують у порушенні прав людини, включно з тортурами і позасудовими стратами.