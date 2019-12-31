Путін після провального новорічного звернення в 2019 році пішов на хитрість. Відео

Президент Росії Володимир Путін вже виступив зі зверненням до нації, адже на Далекому Сході цієї країни Новий рік вже настав.

Примітно, що в цьому році, після провалу попередньої новорічної промови в мережі, коментарі під відповідним роликом на YouTube-каналі були заблоковані. Тобто, росіяни не зможуть розкритикувати там виступ Путіна.

На новорічному привітанні Путіна закрили коментарі Скріншот сторінки

Володимир Путін Скріншот відео

У своїй промові російський лідер продовжив риторику в стилі "Діди воювали!" і заявив таке: "У прийдешньому році ми будемо відзначати 75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Від щирого серця вітаю з новорічними святами фронтовиків і трудівників тилу, людей старшого покоління – всіх, хто пройшов через тяжкі випробування заради нас з вами, заради майбутнього нашої Батьківщини". Також глава РФ цинічно побажав росіянам достатку і спокою в сім'ях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі нагадали про історичну промову президента Росії Бориса Єльцина від 31 грудня 1999 року, в якій він оголосив про відставку і про те, що його наступником стане Володимир Путін.

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