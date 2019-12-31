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31 грудня • оновлено в 15:47
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Путін після провального новорічного звернення в 2019 році пішов на хитрість. Відео

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Президент Росії Володимир Путін вже виступив зі зверненням до нації, адже на Далекому Сході цієї країни Новий рік вже настав.

Примітно, що в цьому році, після провалу попередньої новорічної промови в мережі, коментарі під відповідним роликом на YouTube-каналі були заблоковані. Тобто, росіяни не зможуть розкритикувати там виступ Путіна.

На новорічному привітанні Путіна закрили коментарі

На новорічному привітанні Путіна закрили коментарі

Скріншот сторінки

Володимир Путін

Володимир Путін

Скріншот відео

У своїй промові російський лідер продовжив риторику в стилі "Діди воювали!" і заявив таке: "У прийдешньому році ми будемо відзначати 75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Від щирого серця вітаю з новорічними святами фронтовиків і трудівників тилу, людей старшого покоління – всіх, хто пройшов через тяжкі випробування заради нас з вами, заради майбутнього нашої Батьківщини". Також глава РФ цинічно побажав росіянам достатку і спокою в сім'ях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі нагадали про історичну промову президента Росії Бориса Єльцина від 31 грудня 1999 року, в якій він оголосив про відставку і про те, що його наступником стане Володимир Путін.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Новий рік
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Скот должен слушать своего фюрера, а не комментировать! Такое оно, житиё не паРРаше!
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