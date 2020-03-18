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19 березня • оновлено в 01:10
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Путін підписав закон про спрощену видачу громадянства українцям

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який спрощує надання громадянства для громадян України та Білорусі.

Про це повідомляється на сайті Кремля. Документ "Про внесення змін до статті 33 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації" скасовує проходження процедури для громадян цих країн, які "вільно володіють російською мовою".

Путін узаконив лазівку для масової роздачі паспортів РФ українцям

"Федеральним законом встановлюється можливість визнання громадян Республіки Білорусь і України, які вільно володіють російською мовою, носіями російської мови без проходження процедури співбесіди", – сказано в законі.

До цього українці і білоруси могли бути визнані носіями російської мови тільки при проходженні співбесіди або складання іспиту. Це дає можливість отримати російське громадянство в спрощеному порядку.

Путін узаконив лазівку для масової роздачі паспортів РФ українцям

kremlin.ru

Путін узаконив лазівку для масової роздачі паспортів РФ українцям

kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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